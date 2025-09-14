قیمت گوشی در محدوده امن خود درجا زد + جدول
بازار موبایل ایران این روزها زیر سایه ثبات قیمتی حرکت میکند؛ جایی که قیمت گوشی سامسونگ، آیفون و شیائومی تنها با نوسانی در حد دو تا سه میلیون تومان معامله میشوند.
در ماههای اخیر بازار گوشی در ایران برای سه برند اصلی یعنی سامسونگ، آیفون و شیائومی وضعیتی کمنوسان و پایدار را تجربه کرده است. بررسی دادههای فروش و قیمت نشان میدهد که دامنه تغییرات در بیشتر مدلها بهطور میانگین تنها در حدود دو تا سه میلیون تومان بوده و این رقم، نسبت به قیمت کلی گوشیها، نوسانی ناچیز به حساب میآید.
قیمت گوشی تغییر نکرد
چند عامل مهم این ثبات را توضیح میدهد. نخست، تغییرات محدود نرخ ارز که در این بازه زمانی اثر قابل توجهی بر بهای تمامشده کالا نداشته است. دوم، رقابت نزدیک میان برندها که اجازه افزایش بیضابطه قیمت گوشی را از توزیعکنندگان و فروشندگان گرفته است. سوم، سیاستهای اخیر در حوزه واردات رسمی که موجب شفافتر شدن جریان عرضه و کاهش حبابهای قیمتی شده است.
رفتار خرید مصرفکننده نیز الگوی روشنی را نشان میدهد. با وجود حضور مدلهای پرچمدار و گرانقیمت، بیشترین حجم فروش به گوشیهای پرطرفدار با قیمت پایینتر تعلق دارد. مشتریان در شرایط اقتصادی فعلی به دنبال ارزش خرید بالاتر هستند و مدلهای اقتصادی و میانرده چه در سامسونگ و شیائومی و حتی در سریهای قدیمیتر آیفون سهم عمدهای از بازار را به خود اختصاص دادهاند. این گرایش باعث میشود گردش موجودی در مدلهای خوشقیمت سریعتر باشد در حالی که گوشیهای ردهبالا با وجود سود بیشتر برای فروشندگان با سرعت کمتری از قفسهها خارج میشوند.
بازار گوشی هوشمند در ایران در حال حاضر بازاری با ثبات نسبی و رقابتی است. در چنین شرایطی گوشیهای پرطرفدار با قیمت پایین همچنان موتور اصلی فروش و محرک گردش مالی این بازار به شمار میآیند.