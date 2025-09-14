پشتیبانی از eSIM برای اپل دردسرساز شد؛ تأخیر عرضه آیفون ایر در چین

اپل عرضه آیفون ایر در چین را به دلیل مشکلات مربوط به پشتیبانی از eSIM به تعویق انداخت. این تصمیم غافلگیری بزرگی برای کاربران این کشور بود، چراکه آیفون ایر با ضخامت ۵٫۶ میلی‌متر، باریک‌ترین آیفون تاریخ است و به‌طور کامل از درگاه فیزیکی سیم‌کارت بی‌بهره است و تنها از فناوری eSIM پشتیبانی می‌کند.

درحالی‌که این قابلیت در بسیاری از کشورها کاربرد گسترده دارد، پشتیبانی کامل آن در چین هنوز نهایی نشده است. اپل اکنون با نهادهای نظارتی چین و سه اپراتور اصلی این کشور (China Unicom، China Mobile و China Telecom) همکاری می‌کند تا موانع قانونی را برطرف و زمان‌بندی دقیق عرضه و فعال‌سازی eSIM را مشخص کند.

منبع زومیت

انتهای پیام/