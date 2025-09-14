تولیدکننده جاروبرقی رقیب بوگاتی شد!

یک شرکت چینی که کارش ساختن جاروبرقی است، از اولین خودروی خود رونمایی کرده و به این صنعت پا گذاشته است. اولین خودروی الکتریکی شرکت سازنده جاروبرقی با نام Dreame، شباهت خیره‌کننده‌ای به بوگاتی شیرون دارد، البته با این تفاوت که چهار در به آن اضافه شده است.

تصاویر بیرونی که به نظر می‌رسد کاملاً یا حداقل تا حدی با هوش مصنوعی ساخته شده‌اند، توسط یو هائو، بنیان‌گذار Dream Technology در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده‌اند. این تصاویر یک کوپه چهار در با طراحی روان را نشان می‌دهند که به راحتی می‌تواند به عنوان یک نسخه کشیده‌شده از بوگاتی شیرون که هرگز به تولید نرسید، شناخته شود.

رونمایی در CES؟

رسانه‌های چینی گزارش می‌دهند که بخش خودروی جدید این شرکت قصد دارد یک نمونه فیزیکی از این خودرو را در نمایشگاه CES در لاس‌وگاس، در ژانویه سال آینده به نمایش بگذارد. گرچه این طراحی یک کپی دقیق نیست، اما به اندازه‌ای شبیه است که شما را مجبور به دوباره نگاه کردن کند. چراغ‌های جلو متفاوت هستند اما سایر عناصر اصلی طراحی شیرون، مانند جلوپنجره نعل اسبی، ستون فقرات مرکزی و طرح C شکل در عقب، به طور بی‌شرمانه‌ای کپی شده‌اند.

حداقل فضای داخلی خودرو منحصر به فرد به نظر می‌رسد و شباهتی به شیرون ندارد. این خودرو دارای یک تبلت بزرگ و عریض در بالای کنسول، به علاوه یک نمایشگر ثانویه بر روی خود کنسول است.

ماه گذشته، کمپانی Dreame که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شده و خود را به عنوان پاسخ چین به اپل معرفی می‌کند، برنامه‌های خود را برای ورود به دنیای خودرو در سال ۲۰۲۷، با یک هایپرکار الکتریکی که قادر به سبقت گرفتن از بوگاتی و کوئنیگزگ است، تأیید کرد.

جستجو برای فضا در حیاط خلوت تسلا

به گزارش Car News China، این شرکت در حال حاضر به دنبال مکانی برای یک کارخانه جدید، جهت ساخت خودروهای الکتریکی در برلین آلمان است که شامل مکانی در مجاورت کارخانه گیگافکتوری تسلا نیز می‌شود. یو هائو پیش از این، تصاویری از کارخانه تسلا را به همراه متنی با مضمون «کارخانه‌ها در اروپا برای چندین کسب‌وکار انتخاب می‌شوند» منتشر کرده بود. رسانه چینی Jieman ادعا می‌کند که Dreame با بانک فرانسوی BNP Paribas برای تحقق بخشیدن به برنامه‌های خودرویی خود در حال مذاکره است.

در حالی که شیرون به موتور W۱۶ با چهار توربوشارژ و قدرت ۱,۴۷۹ اسب بخار مجهز بود و جانشین آن، توربیون، دارای یک موتور V۱۲ هیبریدی تنفس طبیعی با قدرت ۱,۷۷۵ اسب بخار است، خودروی Dreame یک خودروی تمام الکتریکی خالص خواهد بود.

آیا وکلای بوگاتی این سرقت آشکار از مالکیت فکری آن‌ها را نادیده خواهند گرفت یا با آن مقابله می‌کنند؟

