خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دینار عراق امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دینار عراق امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1685505
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:یکشنبه ۲۳ شهریور

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

736

بالاترین قیمت روز

748

پایین ترین قیمت روز

736

بیشترین مقدار نوسان روز

3

درصد بیشترین نوسان روز

%1.22

نرخ بازگشایی بازار

748

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۲۳ شهریور

نرخ روز گذشته

768

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%4.35

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

32
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی