قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۲۳ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۲۳ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,287

دلار (بازار آزاد)

972,900

یورو (صرافی بانک ملی)

843,770

یورو (بازار آزاد)

1,146,800

درهم امارات

267,020

پوند انگلیس

1,324,100

لیر ترکیه

23,600

فرانک سوئیس

1,225,600

یوان چین

137,100

ین ژاپن

661,760

وون کره جنوبی

700

دلار کانادا

705,800

دلار استرالیا

653,300

دلار نیوزیلند

581,400

دلار سنگاپور

763,100

روپیه هند

11,070

روپیه پاکستان

3,473

دینار عراق

736

پوند سوریه

75

افغانی

14,450

کرون دانمارک

153,600

کرون سوئد

104,900

کرون نروژ

99,300

ریال عربستان

260,710

ریال قطر

259,900

ریال عمان

2,538,500

دینار کویت

3,204,500

دینار بحرین

2,592,300

رینگیت مالزی

232,500

بات تایلند

30,780

دلار هنگ کنگ

125,600

روبل روسیه

11,630

منات آذربایجان

576,400

درام ارمنستان

2,550

لاری گرجستان

362,100

سوم قرقیزستان

11,170

سامانی تاجیکستان

105,000

منات ترکمنستان

277,800
