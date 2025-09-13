ایلان ماسک ۵۰۰ نفر را اخراج کرد / تعدیل گسترده در «xAI»
شرکت xAI به رهبری «ایلان ماسک» در تصمیمی تازه، صدها نفر از نیروهای خود را که در بخش Data annotation مشغول آموزش مدل گراک بودند، تعدیل کرد.
این اقدام باعث شد حدود ۵۰۰ نفر، معادل یکسوم از اعضای این تیم، از کار برکنار شوند. هدف اصلی این تغییر، تمرکز بیشتر بر روی مربیان تخصصی هوش مصنوعی بهجای مربیان عادی بود. براساس گزارشها، در ایمیلی رسمی به کارکنان اعلام شد که بسیاری از جایگاههای عمومی دیگر ضرورتی ندارند و همکاری افراد در این سمتها پایان مییابد.
طبق این اطلاعیه، حقوق کارکنان تا تاریخ پایان قرارداد یا حداکثر تا ۳۰ نوامبر پرداخت خواهد شد، اما دسترسی آنها به سیستمهای شرکت همین حالا قطع شده است. تیم Data annotation بزرگترین بخش xAI محسوب میشد و وظیفه اصلی آن دستهبندی و تفسیر دادههای خام برای بهبود عملکرد Grok بود. پیش از این تصمیم، کانال اصلی این واحد در Slack بیش از ۱۵۰۰ عضو داشت، اما تا پایان روز جمعه این عدد به حدود هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
در عین حال، xAI در پلتفرم ایکس اعلام کرده که قصد دارد تعداد مربیان تخصصی هوش مصنوعی را تا ۱۰ برابر افزایش دهد. این شرکت تأکید دارد که مربیان تخصصی در حوزههایی مانند علم، فناوری، مهندسی، ریاضیات، مالی، پزشکی و ایمنی ارزش زیادی ایجاد میکنند و فرصتهای شغلی جدیدی در این حوزهها فراهم خواهد شد.
چند روز پیش از اعلام رسمی تعدیل نیرو، برخی مدیران ارشد از جمله رئیس سابق تیم دسترسی خود را به Slack از دست داده بودند. پس از آن، جلسات فردی با کارکنان برگزار شد تا فعالیتها، پروژهها و دستاوردهای آنها بررسی شود. همچنین از آنها خواسته شد همکارانی را که عملکرد خوبی داشتهاند معرفی کنند.
در شب پنجشنبه، «دیگو پازینی» که اخیراً هدایت تیم را برعهده گرفته بود، از نیروها خواست مجموعهای از آزمونها را تا صبح جمعه تکمیل کنند. این تستها برای مشخص کردن تواناییها و مسیر آینده کارکنان طراحی شده بود و شامل حوزههایی چون علم، فناوری، مهندسی، ریاضیات، برنامهنویسی، مالی، پزشکی و حتی بخشهای غیرمعمول مانند «شخصیت و رفتار مدل» میشد. برخی آزمونها روی CodeSignal و برخی از طریق Google Forms اجرا شدند.
بیش از ۲۰۰ نفر با گذاشتن علامت تیک سبز کنار پیام پازینی مشارکت خود را در این آزمونها تأیید کردند و بیش از ۱۰۰ پاسخ در واکنش به این پست در Slack ثبت شد. بااینحال، گروهی از کارکنان نسبت به زمان کوتاه اختصاصیافته برای انجام آزمونها اعتراض کردند. یکی از آنها نوشت که اجرای این آزمونها پس از پایان ساعات کاری منصفانه نیست و حسابش کمی بعد از دسترس خارج شد.
این تغییرات بیانگر حرکت xAI به سمت ساختار جدیدی است که در آن مربیان تخصصی هوش مصنوعی نقش محوری خواهند داشت و جایگاههای عمومی بهتدریج کنار گذاشته میشوند.