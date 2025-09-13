چه کسانی باید واکسن آنفلوآنزا دریافت کنند؟

کودکان زیر شش ماه برای دریافت این واکسن بسیار جوان هستند و نیازی نیست که این واکسن را دریافت کنند. افرادی که آلرژی های خطرناکی به مواد این واکسن ها دارند هم لازم است که قبل از واکسیناسیون با پزشک خود مشورت کنند.

زمانی که موجودی این واکسن کم باشد معمولاً اولویت با گروه های زیر است:

– کودکان بین شش ماه و چهار سال

– بزرگسالان بالاتر از ۵۰ سال

– افرادی که به بیماری های ایمنی یا ریوی مبتلا هستند

– زنان باردار

– کودکان و بزرگسالانی که تحت درمان بلند مدت با آسپیرین بوده اند

– افرادی که در مراکز و سازمان های درمانی کار می کنند

– افرادی که شاخص توده بدنی ۴۰ و بالاتر از ۴۰ دارند

افرادی که بیماری قلبی دارند، احتمال سکته قلبی در هفت روز اول بیماری شش برابر است.

آیا واکسن آنفولانزا موثر است؟

زمانی که واکسن آنفولانزا به خوبی با ویروس آنفولانزا به چرخش در می آید به خوبی می تواند شانس ابتلا به این ویروس را تا ۴۰ الی ۶۰ درصد پایین آورد. به همین دلیل در ابتدای فصول سرماخوردگی و آنفولانزا این واکسن زده می شود. آنتی بادی که در نتیجه این واکسن در بدن تولید می شود به خوبی می تواند از عفونت ناشی از آنفولانزا پیشگیری کند.

در صورتی که ویروسی که در واکسن وجود دارد از ویروس هایی که در آن فصل وجود دارند متفاوت باشند، تاثیر واکسیناسیون به مراتب کاهش می یابد. تحقیقات اخیر در مورد واکسیناسیون آنفولانزا نتایج زیر را در پی داشته است:

– پیشگیری از آنفولانزای شدید در افراد مسن و کاهش نیاز به بستری در بیمارستان

– کاهش احتمال نیاز به بستری در مواردی که کودکان به آنفولانزا شدید مبتلا می شوند.

– در مادرانی که در طول بارداری واکسیناسیون انجام داده اند، کاهش خطر آنفولانزا تا هفتاد درصد در کودکان زیر شش ماه

– کاهش بستری در بیمارستان در بیمارانی که به دیابت نوع دو مبتلا هستند تا ۳۰ درصد و بیمارانی که بیماری قلبی دارند تا۲۲ درصد احتمال سکته قلبی کاهش می یابد.

– حساسیت به عفونت را در فصول دیگر افزایش نمی دهد.

محققان دریافته اند که امروز با افزایش جمعیت و افزایش روابط اجتماعی نیاز است که این واکسیناسیون هر ساله انجام شود. مزایایی که انجام این واکسن دارد بیشمار است و فرد را از بیماری آنفولانزا که می تواند برای حداقل یک هفته کار فرد را مختل کند نجات می دهد.

