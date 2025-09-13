خبرگزاری کار ایران
هکرهای ایرانی با ایمیل جعلی بازیگران اسرائیلی را فریب دادند

هکرهای ایرانی با ایمیل جعلی بازیگران اسرائیلی را فریب دادند
رسانه‌های عبری گزارش دادند ده‌ها بازیگر اسرائیلی هدف حمله فیشینگ قرار گرفته‌اند؛ حمله‌ای که به ادعای آن‌ها از سوی هکرهای ایرانی هدایت شده است.

به گزارش وبینو، بر اساس بیانیه اداره امنیت سایبری رژیم صهیونیستی، مهاجمان با ارسال ایمیلی جعلی و منتسب به یک کارگردان مشهور، از بازیگران خواسته‌اند علاوه بر ویدئوی تست بازیگری، مدارک هویتی و نشانی شخصی خود را ارائه کنند.

 ده‌ها بازیگر پس از ارسال اطلاعات، پاسخ‌هایی تهدیدآمیز دریافت کردند. رسانه‌های عبری این اقدام را به ایران نسبت داده و آن را بخشی از جنگ سایبری دانستند.

اسرائیل به بازیگران توصیه کرده مدارک هویتی خود را تعویض کرده و موضوع را به مراجع دولتی گزارش دهند.

