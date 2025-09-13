خلبان دوم چین وارد میدان شد: J-۲۰S با هوش مصنوعی فرماندهی میشود
چین رسماً از نسخه دو نفره جنگنده پنهانکار J-۲۰S رونمایی کرد؛ مدلی که با ترکیب هوش مصنوعی، حسگرهای پیشرفته و حضور خلبان دوم به عنوان «فرمانده مأموریت»، توانایی هماهنگی با پهپادهای همراه و مدیریت نبردهای دوربرد را دارد. این تحول، نشاندهنده تمرکز چین بر ادغام تصمیمگیری انسانی و AI در نبردهای هوایی مدرن است.
جنگنده جدید J-۲۰S با دو خلبان، یک خلبان اصلی و یک فرمانده مأموریت، به یک مرکز فرماندهی پروازی برای مدیریت نبردهای دوربرد و حملات از فاصله ایمن تبدیل شده است. این مدل از سیستمهای هوش مصنوعی و فناوری ادغام حسگرها (Sensor Fusion) بهره میبرد تا تحلیل دادهها، شناسایی تهدیدات و هماهنگی با پهپادهای همراه را با سرعت و دقت بالاتر انجام دهد.
رادار AESA با برد بلند و تعداد ماژولهای تراکمی بالا به این جنگنده امکان میدهد که تهدیدات را از فاصله دور شناسایی و بهطور همزمان عملیات دفاعی و تهاجمی را مدیریت کند. تحلیل کارشناسان نظامی نشان میدهد که این رادار ممکن است از برخی سیستمهای آمریکایی پیشی گرفته باشد، اگرچه هنوز نتیجهگیری قطعی درباره برتری کامل در نبرد دشوار است.
افزودن خلبان دوم در J-۲۰S، مشابه استراتژی «مأموریتهای فرماندهی مشترک» در نیروی هوایی آمریکا، به این جنگنده امکان میدهد که پهپادها را هدایت کند، اطلاعات را بین شبکهها به اشتراک بگذارد و تصمیمگیری لحظهای را با پشتیبانی AI انجام دهد. به گفته کارشناسان، این ترکیب هوش مصنوعی و قابلیتهای انسانی، مسیر جدیدی در نبردهای نسل پنجم هوافضا ایجاد کرده و قابلیتهای دفاعی و تهاجمی چین را به طور چشمگیری گسترش میدهد.