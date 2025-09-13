خانه



سایر رسانه‌ها ۲۲ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۱:۵۷

قیمت آیفون ۱۷ معادل چند ماه حقوق کارگری است؟ + اینفوگرافیک

علی‌رغم اینکه قیمت جهانی سری آیفون ۱۷ قرار نیست افزایش خاصی داشته باشد، اما در ایران شاهد افزایش چشمگیر قیمت آن‌ها در مقایسه با سری قبل خواهیم بود چون ارزش پول ملی ما نسبت به قبل کمتر و کاهشی‌تر شده است.