قیمت آیفون ۱۷ معادل چند ماه حقوق کارگری است؟ + اینفوگرافیک
علی‌رغم اینکه قیمت جهانی سری آیفون ۱۷ قرار نیست افزایش خاصی داشته باشد، اما در ایران شاهد افزایش چشمگیر قیمت آن‌ها در مقایسه با سری قبل خواهیم بود چون ارزش پول ملی ما نسبت به قبل کمتر و کاهشی‌تر شده است.

قیمت مدل پایه آیفون ۱۷ بدون احتساب مالیات و گمرک در ایران با دلار آزاد حدود ۱۰۵ میلیون تومان می‌شود. حداقل حقوق سالانه کارگری در ایران (سال ۱۴۰۴) تقریبا ۱۲۰ میلیون‌تومان است. حالا اگر یک کارگر یا کارمند ایرانی بخواهد آیفون ۱۷ بخرد، چقدر باید پس‌انداز جمع کند؟

قیمت آیفون ۱۷ معادل چند ماه حقوق کارگری است؟ + اینفوگرافیک

