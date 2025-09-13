خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1684948
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۲۲ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۲۲ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,076

دلار (بازار آزاد)

974,600

یورو (صرافی بانک ملی)

846,050

یورو (بازار آزاد)

1,164,000

درهم امارات

271,450

پوند انگلیس

1,344,600

لیر ترکیه

24,000

فرانک سوئیس

1,244,500

یوان چین

139,500

ین ژاپن

672,920

وون کره جنوبی

710

دلار کانادا

714,300

دلار استرالیا

657,400

دلار نیوزیلند

589,900

دلار سنگاپور

769,100

روپیه هند

11,240

روپیه پاکستان

3,516

دینار عراق

768

پوند سوریه

76

افغانی

14,630

کرون دانمارک

155,900

کرون سوئد

106,400

کرون نروژ

100,200

ریال عربستان

264,970

ریال قطر

282,500

ریال عمان

2,579,100

دینار کویت

3,256,600

دینار بحرین

2,633,800

رینگیت مالزی

235,300

بات تایلند

31,280

دلار هنگ کنگ

127,500

روبل روسیه

11,680

منات آذربایجان

581,000

درام ارمنستان

2,590

لاری گرجستان

365,400

سوم قرقیزستان

11,350

سامانی تاجیکستان

105,900

منات ترکمنستان

282,500
انتهای پیام/
