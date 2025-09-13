قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۲۲ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
85,517,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
84,352,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
113,988,000
|
طلای دست دوم
|
84,352,040
|
آبشده کمتر از کیلو
|
370,410,000
|
مثقال طلا
|
369,700,000
|
انس طلا
|
3,636.00
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
913,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
855,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
479,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
275,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
151,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
853,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
425,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
220,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
77,990,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
20,390,000
|
حباب نیم سکه
|
61,720,000
|
حباب ربع سکه
|
72,340,000
|
حباب سکه گرمی
|
50,870,000