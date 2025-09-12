خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از هر ۸ نفر در جهان یک نفر چاق است

از هر ۸ نفر در جهان یک نفر چاق است
کد خبر : 1684775
لینک کوتاه کپی شد.

مطالعه نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی به والدین برای مبارزه با چاقی کودکان کافی نیست.

با توجه به اینکه چاقی یک بحران بزرگ سلامت جهانی است - طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش از یک نفر از هر هشت نفر اکنون چاق هستند - محققان خواستار سیاست‌هایی هستند که راه‌حل‌های جامعه‌محور را در اولویت قرار دهند.

یک مطالعه بین‌المللی که روز پنجشنبه منتشر شد، نتیجه گرفت که برنامه‌های دولتی که سعی در مهار چاقی کودکان از طریق آموزش والدین دارند، مؤثر نیستند و محققان خواستار سیاست‌هایی هستند که راه‌حل‌های جامعه‌محور را در اولویت قرار دهند.

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، چاقی یک بحران بزرگ بهداشتی است و از هر هشت نفر در سراسر جهان، بیش از یک نفر چاق است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰، تقریباً ۶۰ درصد از بزرگسالان و یک سوم از کودکان چاق باشند.

دولت‌های سراسر جهان با امید به مقابله با این مشکل، برنامه‌هایی را برای افزایش آگاهی والدین جدید در مورد اهمیت رژیم غذایی متعادل و سبک زندگی سالم راه‌اندازی کرده‌اند.

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی