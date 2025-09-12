از هر ۸ نفر در جهان یک نفر چاق است
مطالعه نشان میدهد که اطلاعرسانی به والدین برای مبارزه با چاقی کودکان کافی نیست.
با توجه به اینکه چاقی یک بحران بزرگ سلامت جهانی است - طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش از یک نفر از هر هشت نفر اکنون چاق هستند - محققان خواستار سیاستهایی هستند که راهحلهای جامعهمحور را در اولویت قرار دهند.
یک مطالعه بینالمللی که روز پنجشنبه منتشر شد، نتیجه گرفت که برنامههای دولتی که سعی در مهار چاقی کودکان از طریق آموزش والدین دارند، مؤثر نیستند و محققان خواستار سیاستهایی هستند که راهحلهای جامعهمحور را در اولویت قرار دهند.
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، چاقی یک بحران بزرگ بهداشتی است و از هر هشت نفر در سراسر جهان، بیش از یک نفر چاق است. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰، تقریباً ۶۰ درصد از بزرگسالان و یک سوم از کودکان چاق باشند.
دولتهای سراسر جهان با امید به مقابله با این مشکل، برنامههایی را برای افزایش آگاهی والدین جدید در مورد اهمیت رژیم غذایی متعادل و سبک زندگی سالم راهاندازی کردهاند.