به‌تازگی در یک آزمایش، قطار جدید سری L0 ژاپن با سرعتی بیش از ۴۸۰ کیلومتربرساعت از مقابل خبرنگاران و تماشاگران عبور کرد؛ لحظه‌ای آن‌چنان سریع که قطار در کمتر از یک ثانیه از دید محو شد و حاضران را شگفت‌زده کرد. این فناوری که با حذف چرخ و اصطکاک، انقلابی در حمل‌ونقل ریلی ایجاد می‌کند، نشان می‌دهد که محدودیت‌های سرعت در حال جابجا شدن هستند.

قطار مگلو سری L0، ژاپن

قطار سری L0 ژاپن که با شکستن رکورد سرعت، آینده‌ی سفرهای ریلی را به نمایش می‌گذارد، از فناوری شناور مغناطیسی (مگلو) بهره می‌برد. در آزمایش‌های این قطار، خبرنگاران و تماشاگران شاهد عبور آن با سرعتی خیره‌کننده بودند که در کمتر از یک ثانیه از مقابل چشمشان ناپدید شد و آن‌ها را شگفت‌زده کرد. حذف چرخ و اصطکاک به لطف آهنرباهای قدرتمند، دستیابی به چنین سرعتی را ممکن می‌سازد.

سرعت معمول: ۵۰۰ کیلومتر در ساعت

نوع: قطار مغناطیسی معلق (Maglev)

مسیر خدماتی: مسیر برنامه‌ریزی‌شده توکیو – ناگویا (در دست ساخت)

سال آغاز خدمت: پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۷

رقابت بر سر کاهش زمان سفر و افزایش راحتی مسافران، هرگز متوقف نمی‌شود. از شینکانسن ژاپن که دهه‌ها پیش این مسیر را آغاز کرد تا فناوری انقلابی مگلو در چین و ژاپن، هر یک از این قطارها نمادی از اوج توانایی مهندسی و چشم‌انداز یک کشور برای آینده هستند.

درحالی که برخی کشورها هنوز با چالش‌های زیرساختی اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پیشگامان این عرصه در حال طراحی سیستم‌هایی هستند که فاصله‌های چندصد کیلومتری را به اندازه‌ی یک سفر کوتاه درون‌شهری کاهش می‌دهند. شاید روزی برسد که سفرهای ۶۰۰ کیلومتربرساعتی به امری عادی تبدیل شود. تا آن زمان، این غول‌های پولادی همچنان نمادی از سرعت و پیشرفت باقی خواهند ماند.

منبع زومیت

انتهای پیام/