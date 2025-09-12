آشنایی با جنگندهای که «بی ۵۲» را سرنگون کرد
در جریان عملیات «خط شکن ۲» نبردی طولانی در آسمان ویتنام میان جنگندههای ساخت شوروی و بمبافکنهای استراتژیک آمریکایی درگرفت.
در عملیات «خطشکن ۲» فیشبِدهای ویتنام نیز مقابل بمبافکنهای آمریکایی به دفاع مشغول بودند و حداقل یک مورد ادعا از سرنگون کردن بی ۵۲ توسط آنها وجود دارد.
در جریان این عملیات بمبافکنهای بسیاری قربانی پدافند هوایی ویتنام شمالی شدند که از آتشبارهای اس-۷۵ دوینا بهطور گسترده برای دفاع از هانوی و هایفونگ استفاده میکردند.
فام توان خلبانی است که میگوید در ۲۷ دسامبر ۱۹۷۲ که ۹ روز از عملیات ۱۱ روزه بمباران سنگین «خط شکن ۲» میگذاشت، توانسته یک بمبافکن بی ۵۲ را سرنگون کند. البته آمریکاییها هیچگاه این ادعا را نپذیرفتند و مدعی شدند که بمبافکن مورد اشاره نیز قربانی موشک سام شده است.
میگ ۲۱ فیشبِد، جنگنده چابک مافوق صوت
میگ ۲۱ از پرطرفدارترین جنگندههای دوران خود بود که در ارتش ۶۰ کشور در چهار گوشه جهان به خدمت گرفته شد. این پرنده که در ناتو «فیشبِد» نام گرفته بود، به دلیل چابکی یکی از چالشهای پیش روی نیروی هوایی آمریکا در دوران جنگ سرد به ویژه جنگ ویتنام بود.
جنگندهای که با سرعت ۲ ماخ (۲ برابر سرعت صوت) پرواز میکند، دهه ۱۹۵۰ میلادی برای خدمت در ارتش اتحاد جماهیر شوروی طراحی و ساخته شد. این جنگنده بال مثلثی در گوشه گوشه جهان در جنگهای گوناگون به پرواز درآمده و هنوز که هنوز است بیش از ۳ هزار فروند آن در ارتشهای گوناگون عملیاتی است.
طراحی این پرنده نظامی با ورودی موتور روی دماغه کاملا متمایز است و با موتور توربو جت میتواند تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ متر ارتفاع بگیرد.
با تولید بیش از ۱۱ هزار جنگنده میگ ۲۱، رکورد پرتیراژترین جنگنده جت مافوق صوت تاریخ به نام این هواگرد پرطرفدار ثبت شده است.