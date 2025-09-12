خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نامزدی پسر نتانیاهو پس از دوبار لغو مراسم ازدواج به دلیل جنگ های غزه و جمهوری اسلامی پایان یافت

نامزدی پسر نتانیاهو پس از دوبار لغو مراسم ازدواج به دلیل جنگ های غزه و جمهوری اسلامی پایان یافت
کد خبر : 1684749
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های اسرائیلی  گزارش داده‌اند که «آونر نتانیاهو»، پسر نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، پس از بیش از سه سال نامزدی، دو تعویق مراسم ازدواج و تصمیمات امنیتی، رابطه‌اش را پایان داد.

مراسم اول قرار بود در نوامبر ۲۰۲۳ برگزار شود که به دلیل جنگ غزه به ژوئن سال جاری موکول شد؛ دو روز پیش از تاریخ جدید هم حمله‌های اسرائیل به جمهوری اسلامی و مسائل امنیتی داخلی مانع برگزاری آن شد.

این برای دومین بار است که آونر نتانیاهو نامزدی‌اش را برهم می‌زند؛ او پیش‌تر در سال ۲۰۲۲ نیز پس از سه سال رابطه از نامزد قبلی خود جدا شده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی