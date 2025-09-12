نامزدی پسر نتانیاهو پس از دوبار لغو مراسم ازدواج به دلیل جنگ های غزه و جمهوری اسلامی پایان یافت
رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که «آونر نتانیاهو»، پسر نخستوزیر بنیامین نتانیاهو، پس از بیش از سه سال نامزدی، دو تعویق مراسم ازدواج و تصمیمات امنیتی، رابطهاش را پایان داد.
مراسم اول قرار بود در نوامبر ۲۰۲۳ برگزار شود که به دلیل جنگ غزه به ژوئن سال جاری موکول شد؛ دو روز پیش از تاریخ جدید هم حملههای اسرائیل به جمهوری اسلامی و مسائل امنیتی داخلی مانع برگزاری آن شد.
این برای دومین بار است که آونر نتانیاهو نامزدیاش را برهم میزند؛ او پیشتر در سال ۲۰۲۲ نیز پس از سه سال رابطه از نامزد قبلی خود جدا شده بود.