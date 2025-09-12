قیمت انواع گوشی موبایل اپل امروز + جدول
قیمت انواع گوشی موبایل اپل را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
اپل APPLE
|
عنوان
|
قیمت (تومان)
|
Apple iPhone 11 Pro
|
33,300,000
|
Apple iPhone 11 Pro Max
|
38,910,000
|
Apple iPhone 12
|
32,200,000
|
Apple iPhone 12 Pro Max
|
50,830,000
|
Apple iPhone 13
|
54,590,000
|
Apple iPhone 13 Pro
|
89,999,000
|
Apple iPhone 13 Pro Max
|
129,970,000
|
Apple iPhone 16
|
81,500,000
|
Apple iPhone 16 Plus
|
69,220,000
|
Apple iPhone 16 Pro
|
129,500,000
|
Apple iPhone 16 Pro Max
|
143,000,000
|
Apple iPhone 16e
|
63,900,000