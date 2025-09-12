خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون

فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون
کد خبر : 1684736
لینک کوتاه کپی شد.

«بی نظیر» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«کوه نوردان» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«چمدان» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«دو فیلم با یک بلیط» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«گانر» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«یاغی یک» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«قهرمان کوچک» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«بی تو هرگز» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«بازی طولانی» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«هوگو» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«افسانه نارنیا ۳» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«گمشده در کوهستان» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو

«کنگ، جزیره گمشده» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«هفت اقلیم» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«آپاراتچی» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو

«همکاری محرمانه ۱» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی