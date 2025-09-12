فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«بی نظیر» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران
«کوه نوردان» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«چمدان» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق
«دو فیلم با یک بلیط» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش
«گانر» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«یاغی یک» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«قهرمان کوچک» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«بی تو هرگز» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه
«بازی طولانی» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک
«هوگو» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«افسانه نارنیا ۳» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«گمشده در کوهستان» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو
«کنگ، جزیره گمشده» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«هفت اقلیم» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«آپاراتچی» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو
«همکاری محرمانه ۱» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه