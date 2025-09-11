آمبولانس خراب شد، بیمار جانش را از دست داد! + فیلم

شامگاه دوشنبه ۱۷ شهریور، مردی در «برخوار» دچار سکته قلبی و ایست تنفسی شد. تیم اورژانس در محل حاضر شد، اما بیمار پیش از آن جان باخته بود. صحنه‌ای عجیب اما واقعی در این حادثه ثبت شد؛ آمبولانسی که باید نماد سرعت و امدادرسانی باشد از کار افتاده بود و مردم ناچار شدند آن را هل دهند.

این اتفاق موجی از انتقادهای عمومی را برانگیخت. هرچند سرانجام بیمار با آمبولانس جایگزین به بیمارستان منتقل شد، اما تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و اورژانس اعلام کرد مرگ بیمار همان دقایق اولیه سکته رخ داده بود.

