خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمبولانس خراب شد، بیمار جانش را از دست داد! + فیلم

آمبولانس خراب شد، بیمار جانش را از دست داد! + فیلم
کد خبر : 1684668
لینک کوتاه کپی شد.

شامگاه دوشنبه ۱۷ شهریور، مردی دچار سکته قلبی و ایست تنفسی شد.

شامگاه دوشنبه ۱۷ شهریور، مردی در «برخوار» دچار سکته قلبی و ایست تنفسی شد. تیم اورژانس در محل حاضر شد، اما بیمار پیش از آن جان باخته بود. صحنه‌ای عجیب اما واقعی در این حادثه ثبت شد؛ آمبولانسی که باید نماد سرعت و امدادرسانی باشد از کار افتاده بود و مردم ناچار شدند آن را هل دهند.

این اتفاق موجی از انتقادهای عمومی را برانگیخت. هرچند سرانجام بیمار با آمبولانس جایگزین به بیمارستان منتقل شد، اما تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و اورژانس اعلام کرد مرگ بیمار همان دقایق اولیه سکته رخ داده بود.

منبع برترین ها
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی