ایلان ماسک دیگر ثروتمندترین فرد جهان نیست

ایلان ماسک دیگر ثروتمندترین فرد جهان نیست
لری الیسون، بنیان‌گذار شرکت اوراکل، با جهش چشمگیر ارزش سهام این شرکت، برای اولین بار به عنوان ثروتمندترین فرد جهان شناخته شد و ایلان ماسک را پشت سر گذاشت.

سهام اوراکل پس از انتشار گزارش مالی مثبت این شرکت، بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت و به رکورد ۳۴۰ دلار رسید. این افزایش، ارزش بازار اوراکل را به حدود ۹۵۸ میلیارد دلار رساند و ثروت الیسون را به ۳۹۳ میلیارد دلار رساند که از ثروت ۳۸۵ میلیارد دلاری ایلان ماسک بیشتر است.

دلایل رشد سریع اوراکل

این رشد چشمگیر به دلیل انعقاد قراردادهای کلان در زمینه زیرساخت‌های ابری برای هوش مصنوعی با شرکت‌هایی مانند OpenAI، xAI و Meta بود. اوراکل پیش‌بینی کرده است که درآمد این بخش تا سال ۲۰۳۰ به ۱۴۴ میلیارد دلار برسد.

ایلان ماسک دیگر ثروتمندترین فرد جهان نیست

الیسون با ۸۱ سال سن، حدود ۴۱ درصد از سهام اوراکل را در اختیار دارد. ماسک، بنیان‌گذار تسلا و اسپیس‌ایکس، عمده ثروت خود را از طریق سهام تسلا به دست آورده است.

