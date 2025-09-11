ترامپ علیه تام هنکس
ترامپ از لغو مراسم تجلیل از تام هنکس در وست پوینت استقبال کرد.
رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، از تصمیم آکادمی معتبر نظامی «وست پوینت» برای لغو مراسمی که قرار بود در تجلیل از بازیگر برنده اسکار، تام هنکس، برگزار شود، تمجید کرد.
ترامپ روز دوشنبه در پستی در شبکههای اجتماعی نوشت: «وست پوینت بزرگ ما (که هر روز بزرگتر هم میشود!) هوشمندانه مراسم اهدای جایزه به بازیگر تام هنکس را لغو کرد. حرکت مهمی بود! ما نیازی به دریافتکنندگان بیدار و مخرب برای جوایز ارزشمند آمریکایی خود نداریم!!!»
هنکس که در فیلمهای متعددی با موضوع جنگ جهانی دوم بازی کرده و همواره از کهنهسربازان ارتش حمایت کرده است، قرار بود «جایزه سیلوانوس تیر» را از سوی «انجمن فارغالتحصیلان وست پوینت» دریافت کند.
این جایزه به افرادی اهدا میشود که دستاوردهایشان در راستای منافع ملی ایالات متحده و آرمانهای این آکادمی نظامی باشد.
مراسم برای ۲۵ سپتامبر برنامهریزی شده بود، اما هنوز مشخص نیست که آیا هنکس بدون برگزاری مراسم همچنان این جایزه را دریافت خواهد کرد یا خیر.
تام هنکس با نقشآفرینی در فیلم جنگ جهانی دوم «نجات سرباز رایان» شناخته میشود و همچنین تهیهکننده مینیسریالهایی چون «برادران در جنگ»، «اقیانوس آرام» و «اربابان آسمان» بوده است.
او همچنین بهعنوان سخنگوی ملی کارزار یادبود جنگ جهانی دوم فعالیت کرده و ریاست کارزار سرمایهگذاری موزه روز دی دی را بر عهده داشته است.
هنکس در بیانیهای که انجمن فارغالتحصیلان وست پوینت منتشر کرده بود، گفته بود: «اینکه اولین بازدید من از این آکادمی بهمنظور دریافت چنین افتخاری مانند جایزه تیر باشد، واقعا شگفتانگیز است.»
اوایل امسال نیز دولت ترامپ به وست پوینت دستور داده بود منابع و کتابهایی در موضوعاتی همچون افراد ترنسجندر، تنوع و ضدنژادپرستی را کنار بگذارد.