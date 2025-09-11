دستگیری مردی که شش سال با خودروی فرمول یک در جادهها رانندگی میکرد!
پلیس جمهوری چک سرانجام مردی را دستگیر کرد که شش سال با یک خودروی مسابقهای فرمول، آزادانه در بزرگراههای عمومی تردد میکرد.
پلیس جمهوری چک سرانجام به تعقیب و گریز ششسالهٔ خود با یک رانندهٔ مرموز پایان داد و مردی ۵۱ ساله را که با یک خودروی مسابقهای واقعی در بزرگراههای عمومی تردد میکرد، دستگیر کرد. این خودرو که با رنگ و نشانهای تیم فراری تزئین شده بود، از سال ۲۰۱۹ بارها در جادههای چک مشاهده شده و رانندهٔ آن به یک افسانهٔ محلی و قهرمان پنهان علاقهمندان به خودرو تبدیل شده بود. این رانندهٔ جسور، رویای ممنوعهٔ بسیاری از ماشینبازها یعنی رانندگی با یک ماشین مسابقهای تمامعیار در خیابانهای شهر را به واقعیت تبدیل کرده بود. او به مدت شش سال با پنهان کردن هویت خود زیر کلاه ایمنی مسابقهای، از دست پلیس فرار میکرد اما این ماجراجویی سرانجام به پایان رسید و پلیس پس از ردیابی او از یک پمپ بنزین، وی را در خانهاش در روستای بوک درحالیکه سوار بر همان خودرو بود، دستگیر کرد.
موضوع عجبتر اینکه رانندهٔ مرموز موردبحث به همراه پسرش، تمام ماجراجوییهای خود را در یک کانال یوتیوب به نام TrackZone منتشر میکرد. درحالیکه در ابتدا تصور میشد این خودرو یک ماشین فرمول ۲ باشد، وی ادعا میکند که این یک پروتوتایپ فراری-دالارا GPF۱ مدل ۲۰۰۶ است که تنها دو نمونه از آن در جهان وجود دارد. گفته میشود این خودرو، پروژهٔ لغوشدهٔ شرکت دالارا برای بازگشت به مسابقات فرمول یک بوده که بعدها پایهٔ خودروهای فرمول ۲ این شرکت شد. بر اساس ادعای مالک، این هیولای مسابقهای به یک موتور ۲٫۴ لیتری هشت سیلندر فراری با قدرتی نزدیک به ۸۰۰ اسب بخار مجهز است و حتی گمان میرود که کیمی رایکونن در تستهای اولیهٔ آن نقش داشته است.
البته صحت این داستان با تردیدهایی همراه است، زیرا مالک قبلی خودرو آن را یک دالارا GP۲ معرفی کرده بود. درهرحال، شکی نیست که رانندهٔ داستان ما با یک ماشین در سطح مسابقات گرند پری فرمول یک در جادههای عمومی جولان میداد. با هر بار دیده شدن این خودرو و انتشار ویدیوهای جدید در یوتیوب، ابهام و جذابیت پیرامون وی بیشتر میشد. شبکههای اجتماعی پر از تصاویر بیکیفیت از موشک قرمزرنگی بود که در بزرگراهها حرکت میکرد و همیشه یک قدم از پلیس جلوتر بود. او به قهرمان مردمی دنیای موتوراسپرت تبدیل شد؛ مردی که باور نداشت جای خودروهای مسابقهای فقط در پیست است. اگرچه روزهای حکمرانی او در بزرگراهها به پایان رسیده اما این قهرمان چکی به چیزی دست یافت که اکثر علاقهمندان به خودرو تنها میتوانند رؤیای آن را در سر بپرورانند. او نهتنها صاحب یک خودروی فرمول بود، بلکه از آن استفاده کرد و به مدت شش سال، جادههای عمومی را پیست شخصی خود کرده بود.