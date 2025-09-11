قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:پنجشنبه ۲۰ شهریور
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
275,660
|
بالاترین قیمت روز
|
275,870
|
پایین ترین قیمت روز
|
272,910
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
900
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.85
|
نرخ بازگشایی بازار
|
275,030
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|
۲۰ شهریور
|
نرخ روز گذشته
|
276,310
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.24
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
650