قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۲۰ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,076

دلار (بازار آزاد)

993,700

یورو (صرافی بانک ملی)

846,050

یورو (بازار آزاد)

1,182,300

درهم امارات

275,660

پوند انگلیس

1,364,400

لیر ترکیه

24,400

فرانک سوئیس

1,266,900

یوان چین

141,600

ین ژاپن

685,010

وون کره جنوبی

730

دلار کانادا

726,800

دلار استرالیا

664,600

دلار نیوزیلند

598,000

دلار سنگاپور

782,000

روپیه هند

11,440

روپیه پاکستان

3,569

دینار عراق

779

پوند سوریه

77

افغانی

14,820

کرون دانمارک

158,300

کرون سوئد

107,600

کرون نروژ

101,100

ریال عربستان

269,080

ریال قطر

286,700

ریال عمان

2,619,200

دینار کویت

3,306,200

دینار بحرین

2,674,800

رینگیت مالزی

239,900

بات تایلند

31,770

دلار هنگ کنگ

129,500

روبل روسیه

11,750

منات آذربایجان

590,100

درام ارمنستان

2,630

لاری گرجستان

372,000

سوم قرقیزستان

11,530

سامانی تاجیکستان

108,400

منات ترکمنستان

288,000
