سقوط ۸۹ درصدی بازدید یک رسانه بزرگ با آمدن هوش مصنوعی گوگل
با اضافه شدن قابلیتهای هوش مصنوعی به موتور جستوجوی گوگل، بسیاری از ناشران خبرگزاریها از افت شدید بازدید و کاهش کلیکهای ورودی خبر دادهاند. کارشناسان میگویند این تغییر میتواند مدل اقتصادی رسانهها را متحول کند و به «بحرانی وجودی» برای روزنامهنگاری آنلاین تبدیل شود.
گزارش گاردین نشان میدهد معرفی قابلیت AI Overviews و بخش تازه AI Mode در گوگل، به شکلی بیسابقه بر جریان ترافیک خبری اثر گذاشته است. این ابزارها پاسخ خلاصهشده و آماده به کاربر ارائه میدهند و در بسیاری موارد دیگر نیازی به مراجعه به سایتهای خبری باقی نمیگذارند. به همین دلیل، برخی ناشران مانند دیلیمیل اعلام کردهاند که تا ۸۹ درصد از ترافیک ورودیشان کاهش یافته است.
مدیران رسانهای این تغییر را «بزرگترین تحول جستوجو در چند دهه اخیر» توصیف کردهاند و نسبت به خطر شکلگیری وضعیتی هشدار میدهند که آن را «گوگل صفر» مینامند؛ آیندهای که در آن لینکدادن به سایتهای خبری تقریباً از بین میرود.
ناشران بزرگ از جمله گاردین، فایننشال تایمز و انجمن ناشران بریتانیا از نهادهای نظارتی خواستهاند گوگل را وادار به شفافسازی کند و آمار واقعی ترافیک حاصل از ابزارهای هوش مصنوعیاش را در اختیار رسانهها بگذارد. همزمان، آنها نگران «خطاها و توهمات» هوش مصنوعی نیز هستند؛ پدیدهای که میتواند به انتشار اطلاعات غلط و سوگیرانه منجر شود.
در کنار اعتراضها، برخی رسانهها راه دیگری را هم در پیش گرفتهاند و با ساخت رباتهای پرسشوپاسخ اختصاصی، مثل Ask FT یا Climate Answers، تلاش میکنند کنترل بیشتری روی محتوای خود داشته باشند. اما تحلیلگران میگویند این روند نشان میدهد مدل سنتی اتکا به ترافیک جستوجو به پایان خود نزدیک شده و رسانهها برای بقا باید بر کیفیت محتوای اختصاصی، اشتراکها و ارتباط مستقیم با مخاطب سرمایهگذاری کنند.