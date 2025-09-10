در دیدار امام صادق(ع) و خضر نبی(ع) چه رقم خورد؟

هفدهم ربیع الاول سال 83 امام صادق علیه السلام در مدینه منوره دیده به جهان گشودند. ایشان فرزند امام باقر علیه السلام و جانشین پس از پدر بودند. در کتاب نگاهی بر زندگی امام صادق علیه السلام درباره دیدار حضرت علیه السلام با حضرت خضر نبی علیه السلام چنین آمده است:

روایت شده : امام باقر علیه السلام با پسرش حضرت صادق علیه السلام برای انجام مراسم حج در مکه بودند مردی ناشناس به محضر امام باقر علیه السلام آمد و در پیش روی آن حضرت نشست و عرض کرد آیا اجازه می دهی مساله ای دارم سوال کنم؟

امام باقر فرمودند: از پسرم جعفر بپرس

آن مرد ناشناس متوجه حضرت صادق شد و عرض کرد آیا اجازه هست سوال کنم؟

حضرت صادق(ع): آنچه می خواهی بپرس.

مرد ناشناس: سوال من این است ، مردی گناه بزرگ کرده.

حضرت صادق (ع): آیا روزه خود را در ماه رمضان از روی عمد خورده؟

مرد ناشناس: بلکه بزرگتر از این گناه را انجام داده است.

حضرت صادق(ع): آیا انسانی را کشته است؟

مرد ناشناس: گناهی بزرگتر از آن مرتکب شده است.

حضرت صادق (ع): اگر او از شیعیان علی علیه السلام است به سوی خانه کعبه برود و در آنجا سوگند یاد کند که دیگر آن گناه را تکرار نخواهد کرد (در این صورت گناهش بخشیده می شود) ولی اگر از شیعیان علی علیه السلام نیست، گناه او جبران پذیر نیست (توبه اش پذیرفته نمی شود زیرا شرط قبولی توبه، اعتقاد به ولایت علی علیه السلام و اولاد علی علیه السلام است.)

مرد ناشناس که پاسخ خود را دریافت کرده بود و به مقصود رسیده بود، از حضرت صادق علیه السلام تقدیر و تشکر نمود و سه بار گفت: ای فرزند فاطمه خداوند شما را رحمت کند همانگونه که فرمودی عین آن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شیندم آنگاه آن مرد ناشناس از آنجا رفت.

امام باقر علیه السلام به فرزندش حضرت صادق علیه السلام فرمود: آیا این مرد ناشناس را شناختی؟ او عرض کرد: نه . امام باقر علیه السلام فرمودند: ذلک الخضر انما اردت ان اعرفکه: آن مرد ناشناس خضر پیامبر بود که من خواستم تو را به او بشناسانم، از این رو پاسخ سوال او را به تو واگذاردم.(1)

