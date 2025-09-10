این دو مورد برای دانش آموزان ممنوع
با اشاره به فرارسیدن فصل مدرسه و خرید کیف و کفش برای دانش آموزان در این ایام، گفت: خرید کیف و کفش استاندارد برای دانش آموزان بسیار مهم است، زیرا استفاده از کیف و کفش غیراستاندارد خصوصا در ساعات طولانی که دانشآموزان در مدرسه هستند میتواند آسیب جدی به بدن آنها وارد کند.
یک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی به والدین توصیه کرد، از خرید کفش تخت و کولههای سنگین برای دانشآموزان خودداری کنند.
کامبیز خاموشیان با اشاره به فرارسیدن فصل مدرسه و خرید کیف و کفش برای دانشآموزان در این ایام، گفت: خرید کیف و کفش استاندارد برای دانشآموزان بسیار مهم است، زیرا استفاده از کیف و کفش غیراستاندارد خصوصا در ساعات طولانی که دانشآموزان در مدرسه هستند میتواند آسیب جدی به بدن آنها وارد کند.
وی با بیان اینکه کفش مناسب مدرسه باید کاملا تخت نباشد، افزود: پاشنه مناسب برای کفش مدرسه حدود دو سانتیمتر است. به علاوه کفشهای ورزشی و یا طبی بهترین نوع کفش برای مدرسه هستند.
این پزشک متخصص از اهمیت استحکام کفش و محکم نگه داشتن پا خصوصا در ناحیه مچ پا نیز یاد کرد و ادامه داد: از همین رو کفش مناسب باید تا حدودی مچ پا را نیز پوشش دهد. به علاوه کفشهای بندی معمولا بهتر پا را نگه میداند.
خاموشیان با تاکید بر لزوم استاندارد بودن کفه کفش متناسب با قوس کف پای دانشآموز، اضافه کرد: برخی از دانشآموزان ممکن است مشکلاتی در پا و یا حتی نحوه راه رفتن داشته باشند که معمولا در کفش و محلی از کفش که بیشتر ساییده شده خود را نشان میدهد و از همین رو والدین باید به کفشهای قدیمی فرزندان خود توجه کنند و در صورت وجود هرگونه مشکل نسبت به رفع آن اقدام شود.
وی نکته دیگری که درباره خرید کفش استاندارد باید به آن توجه شود را مناسب بودن اندازه کفش دانست و با بیان اینکه کفش نباید بزرگتر و کوچکتر از پای فرد باشد، یادآور شد: زمان مناسب برای خرید کفش مدرسه عصرها است که سایز پا حدود نیم شماره نسبت به اول صبح بیشتر بوده و از همین رو میتوان کفش مناسبتری را انتخاب کرد.
این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی درباره ویژگیهای کیف استاندارد برای مدرسه نیز با بیان اینکه کوله پشتی بهترین نوع کیف نسبت به سایر انواع کیف مانند کیف دستی است، افزود: سایز کوله پشتی که برای دانشآموزان خریداری میشود باید استاندارد و متناسب با وزن کودک باشد.
خاموشیان وزن مناسب یک کوله پشتی را حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد وزن بدن دانشآموز عنوان کرد و ادامه داد: ابعاد کوله پشتی نیز باید مناسب باشد، بگونهای که درست بر روی پشت دانشآموز قرار بگیرد و خیلی بالا و یا پایین نباشد.
وی با بیان اینکه باید از خرید کوله پشتیهای شُل که به ستون فقرات دانشآموز آسیب وارد میکند خودداری شود، افزود: نکته مهم دیگر ثابت ماندن کوله پشتی و استحکام آن است. کوله پشتی باید از طریق بندهای سینه و شکم بر روی بدن محکم شده و مدام حرکت نکند.
این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اضافه کرد: ابعاد کوله پشتی هم باید بگونهای باشد که از عرض شانه دانشآموز بیرون نزند.
خاموشیان درباره خرید کیفهایی که چرخ داشته و گاهی خرید آن بین دانشآموزان مرسوم است نیز گفت: این کیفها چندان مناسب نیست، چون دانشآموزان گاهی ناگزیر میشوند کیف را کامل بلند کنند و امکان اینکه در تمام مسیر آن را به دنبال خود بکشند، وجود ندارد.