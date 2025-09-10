خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چهره‌ای آشنا که در رویداد اپل نمایان شد

چهره‌ای آشنا که در رویداد اپل نمایان شد
کد خبر : 1684290
لینک کوتاه کپی شد.

استیو وازنیاک، که همراه استیو جابز فقید اپل را در گاراژی در کوپرتینو بنیان گذاشت، سال‌هاست در فعالیت‌های روزمره شرکت نقشی ندارد اما همچنان منبع الهام برای کارکنان و طرفداران این غول فناوری است.

وازنیاک که یکی از چهره‌های افسانه‌ای دنیای فناوری محسوب می‌شود، با وجود دوری طولانی‌مدت از مدیریت و تصمیم‌گیری‌های روزمره اپل، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و فرهنگ این شرکت دارد. کارکنان و هواداران اپل او را نمادی از خلاقیت، نوآوری و روحیه کارآفرینی می‌دانند؛ ویژگی‌هایی که مسیر اپل را از یک گاراژ ساده به یکی از باارزش‌ترین شرکت‌های جهان هدایت کرد.

دیروز اما وازنیاک در رویداد اپل از چشم دوربین عکاسان دور نماند:

چهره‌ای آشنا که در رویداد اپل نمایان شد

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی