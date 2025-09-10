چهرهای آشنا که در رویداد اپل نمایان شد
استیو وازنیاک، که همراه استیو جابز فقید اپل را در گاراژی در کوپرتینو بنیان گذاشت، سالهاست در فعالیتهای روزمره شرکت نقشی ندارد اما همچنان منبع الهام برای کارکنان و طرفداران این غول فناوری است.
وازنیاک که یکی از چهرههای افسانهای دنیای فناوری محسوب میشود، با وجود دوری طولانیمدت از مدیریت و تصمیمگیریهای روزمره اپل، جایگاه ویژهای در تاریخ و فرهنگ این شرکت دارد. کارکنان و هواداران اپل او را نمادی از خلاقیت، نوآوری و روحیه کارآفرینی میدانند؛ ویژگیهایی که مسیر اپل را از یک گاراژ ساده به یکی از باارزشترین شرکتهای جهان هدایت کرد.
دیروز اما وازنیاک در رویداد اپل از چشم دوربین عکاسان دور نماند: