رونمایی از نسل جدید آیفون، اپل واچ و ایرپادز

رویداد اپل با عنوان «Awe Dropping» در وب‌سایت این کمپانی و هم در یوتیوب پخش شد. چند دقیقه قبل از شروع رویداد، بیش از ۶۵۰،۰۰۰ نفر در پخش زنده یوتیوب حضور داشتند و این رقم نشان داد که از زمان رونمایی از نخستین آیفون تا کنون تقاضای مصرف‌کنندگان برای آشنایی با آخرین محصولات اپل پابرجا مانده است.

تیم کوک مدیرعامل اپل، در آغاز این مراسم با یک سخنرانی کوتاه درباره نگرش شرکت نسبت به طراحی، رویداد معرفی محصولات جدید را آغاز کرد و اعلام کرد که طراحی، هسته همه کارهایی است که انجام می‌دهند. کوک گفت: «طراحی بخشی از هویت و کاری است که انجام می‌دهیم. طراحی فقط محدود به ظاهر نیست، طراحی به نحوه عملکرد محصول نیز مربوط می‌شود.»

یکی از چهره‌های مهم حاضر در این مراسم، استیو وازنیک بود که نامش کنار استیو جابز به عنوان یکی از بنیان‌گذاران اپل نقش بسته است. وازنیک و جابز به واسطه کامپیوتری به نام اپل I که وازنیک طراحی کرده بود، اقدام به تأسیس این کمپانی کردند.

آیفون ۱۷ از راه رسید

آیفون ۱۷ دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و لنز تله‌فوتوی ۱۲ مگاپیکسلی با بزرگنمایی ۲ برابری دارد. دوربین جلوی این گوشی ۱۸ مگاپیکسلی با ویژگی «Center Stage» است که به‌طور خودکار حرکت و بزرگنمایی می‌کند تا یک یا چند نفر همیشه در قاب باقی بمانند.

آیفون ۱۷ در رنگ‌های لاوندر (اسطوخودوس)، میست بلو (آبی مه‌آلود) ، مشکی، سفید و سبز سیج عرضه خواهد شد.این گوشی‌ نسبت به مدل‌های قبلی در برابر خط و خش تا سه برابر بیشتر مقاوم هستند و با باتری قوتی‌تری عرضه می‌شوند آیفون ۱۷ مجهز به چیپ A۱۹ اپل با پردازنده ۶ هسته‌ای و پردازنده گرافیکی ۵ هسته‌ای است.

آیفون ۱۷ پرو

آیفون ۱۷ پرو با یک تغییر بزرگ به میدان آمد و به استفاده از بدنه آلومینیومی برگشت. پرچمدار جدید اپل که بزرگ‌ترین باتری خانواده آیفون را دارد در طراحی نیز رادیکال عمل کرده است و دوربین‌های سه گانه پشت آیفون را در پهنه‌ای که خودش «پلاتوی تمام عرض دوربین» نامیده جای داده است.

طراحی چشمگیر ماژول دوربین عقب یا همان «فلات یا پلاتو» است که اکنون تمام عرض بدنه را در بر می‌گیرد و فقط مختص لنزها نیست. طراحی جدید یادآور نوار دوربین پهن گوشی‌های پیکسل گوگل است و احتمالا سامسونگ نیز سال آینده طراحی مشابهی را در سری S۲۶ خود به کار گیرد.

در عین تغییر طراحی همچنان یک سیستم دوربین سه‌گانه درون این «پلاتو» وجود دارد، که نسبت به آیفون‌های قبلی یک ارتقای مهم دریافت کرده است. برای اولین بار، مدل‌های پرو امسال دارای حسگرهای ۴۸ مگاپیکسلی در هر سه دوربین هستند. لنز تله‌فوتو با بهبود قابل توجهی در وضوح نسبت به لنز ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتوی مدل‌های سال گذشته بیشترین ارتقا را دریافت کرده است. دوربین سلفی نیز بهبود یافته و از حسگر جدید ۱۸ مگاپیکسلی با قابلیت Center Stage برای قاب‌بندی خودکار هر عکس استفاده می‌کند.

ستاره مراسم، آیفون ایر

اپل در این مراسم از آیفون جدید و باریک خود با نام آیفون ایر رونمایی کرد. آیفون ایر را می‌توان اولین طراحی انقلابی آیفون از زمان معرفی آیفون X در سال ۲۰۱۷ نامید. این گوشی دارای فریمی از جنس تیتانیوم است که اپل آن را از «درجه فضایی» انتخاب کرده است. ضخامت این گوشی فقط ۵.۶ میلی‌متر است و در رنگ‌های سفید، طلایی، مشکی و آبی آسمانی عرضه می‌شود.

اپل می‌گوید آیفون ایر نسبت به آیفون‌های قبلی مقاوم‌تر است و از چیپی به نام A۱۹ Pro استفاده می‌کند. اپل اعلام کرد: «هدف ما ساختن آیفونی بود که مانند قطعه‌ای از آینده احساس شود، قدرتمند باشد و در عین حال آن‌قدر باریک و سبک باشد که در دستان شما ناپدید شود.»

آیفون ایر دارای دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتوی ۱۲ مگاپیکسلی با بزرگنمایی ۲ برابری خواهد بود. جان ترنوس، مدیر ارشد مهندسی سخت‌افزار اپل، اعلام کرد که این گوشی جدید همچنین قابلیت ضبط ویدئوی دوگانه را ارائه می‌دهد، به طوری که کاربران می‌توانند هم‌زمان با دوربین جلو و عقب ویدئو ضبط کنند.

اندازه‌ترین ایرپادز

ایرپادز جدید اندازه بهینه‌تری برای گوش کاربران دارد و قابلیت ترجمه همزمان دارد. همچنین، ویژگی‌های صدای فضایی (Spatial Audio) بهبود یافته و نویز کنسلینگ فعال آن بهترین عملکرد را در بین هدفون‌های بی‌سیم داخل گوشی ارائه می‌دهد.

ویژگی شفافیت صدا نیز باعث می‌شود صدای محیط، صدای خود کاربر و مکالمات طبیعی‌تر شنیده شوند. باتری این هدفون‌ها تا ۸ ساعت دوام دارد که نسبت به نسل قبل دو ساعت افزایش داشته است.

علاوه بر ویژگی‌هایی مانند ترجمه زنده، کاهش نویز فعال و باتری طولانی‌تر، ایرپاد پرو ۳ جدید اپل در پنج اندازه عرضه خواهد شد. این شرکت آن‌ها را «اندازه‌ترین ایرپادز» تاکنون توصیف می‌کند.

اپل واچ

مدل جدید اپل واچ مقابل خط و خش تا دو برابر بیشتر از نسل قبل مقاومت دارد و از مودم 5G پشتیبانی می‌کند. این ساعت همچنین دارای ظاهر جدید «Liquid Glass» و مجموعه‌ای از واچ فیس‌های جدید خواهد بود.

اپل واچ سری ۱۱ ویژگی‌های سلامت گسترده‌تری هم دارد که از میان آن‌ها می‌توان به پیگیری چرخه قاعدگی، فشار خون و ضربان قلب اشاره کرد. سری ۱۱ همچنین دارای ویژگی جدید «Sleep Score» خواهد بود که به کاربران کمک می‌کند الگوهای خواب خود را با پیگیری زمان خواب، ضربان قلب و مدت زمان خواب بهتر درک کنند.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/