زیره، ادویه‌ای همه‌کاره‌ که طعمی گرم، آجیلی و خاکی به غذاها می‌دهد، سرشار از آنتی‌اکسیدان است و می‌تواند به کاهش خطر بیماری و محافظت از سلول‌های بدن کمک کند.

طعم «خاکی» (earthy) در اصطلاح صنایع غذایی به طعمی اشاره دارد که شبیه به خاک مرطوب یا تازه است. این ویژگی طعم شبیه به «نا» لزوما منفی نیست و بسته به شرایط می‌تواند به‌عنوان یک ویژگی مثبت در نظر گرفته شود.

نیکول هوپسگر، کارشناس رسمی تغذیه، به کلینیک کلیولند گفت: «یک رژیم غذایی سرشار از آنتی‌اکسیدان می‌تواند به کاهش خطر بیماری قلبی و برخی دیگر از بیماری‌های مزمن کمک کند. البته این باید همراه با اطمینان از این موضوع باشد که رژیم غذایی شما همچنین سرشار از سایر منابع آنتی‌اکسیدان، از جمله میوه‌های تازه، سبزیجات، غلات کامل و حبوبات باشد.»

هوپسگر توصیه می‌کند که افراد برای بهره‌مندی از این مزایا، دانه‌های زیره را آسیاب کنند تا توانایی بدن برای جذب آن افزایش یابد.

او توضیح داد: «شما همچنین از ویتامین‌ها و مواد معدنی موجود در آن، مانند ویتامین‌های ب، ویتامین ئی، آهن و منیزیم مزایای بیشتری دریافت می‌کنید.»

بر اساس اعلام مدلاین‌پلاس (MedlinePlus)، آهن پروتئینی در گلبول‌های قرمز می‌سازد که به انتقال اکسیژن در سراسر بدن کمک، سیستم ایمنی را تقویت و سلامت موها را حفظ می‌کند. منیزیم به حفظ عملکرد عضلات و اعصاب، استحکام استخوان‌ها، تنظیم قند خون و محافظت از سلامت ایمنی کمک می‌کند. ویتامین ب نیز برای سوخت‌وساز و عملکرد مغز ضروری است.

این تمام کاری نیست که آشپزی با زیره می‌تواند برای شما انجام دهد. یک بررسی دریافته که عصاره زیره در کاهش نفخ و دیگر علائم سندروم روده تحریک‌پذیر به افراد کمک کرده است. یک بررسی جداگانه‌ نشان داده که عصاره زیره باعث بهبود نتایج آزمایش‌های عملکرد کبد در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی شده است.

بر اساس گزارش ان‌پی‌آر، استفاده از زیره به هزاران سال پیش و آغاز تاریخ مکتوب بازمی‌گردد. این ادویه در میان‌رودان باستان محبوب بود و در بیش از چهار هزار سالی که از آن زمان گذشته، استفاده از آن به سراسر خاورمیانه، اروپا، آسیا و قاره آمریکا گسترش یافته است.

گری نبهن، نویسنده کتاب «زیره، شترها و کاروان‌ها»، می‌نویسد: «وقتی زیره وارد یک سرزمین و فرهنگ جدید می‌شود، برای نفوذ عمیق به آشپزی محلی راهی پیدا می‌کند و به همین دلیل به یکی از پرکاربردترین ادویه‌های جهان تبدیل شده است.»

هوپسگر توصیه کرد هر مقدار از زیره به طور کلی در آشپزی ایمن است، اما بهتر است افراد در استفاده از مکمل‌های آن احتیاط کنند.

پژوهش‌های پیشین همچنین دریافته‌اند که زیره می‌تواند به کاهش وزن کمک کند.

یک بررسی ادعا کرده است که زیره، به شکلی مشابه یک داروی خوراکی بدون نسخه برای کاهش وزن، به کاهش وزن کمک می‌کند. مطالعه دیگری که آثار زیره و لیمو را بررسی کرد، «آثار مفید بر وزن» را در شرکت‌کنندگان دارای اضافه‌وزن نشان داد. مطالعه سومی نشان داد که پس از مصرف تنها سه گرم پودر زیره در روز به مدت سه ماه سطح کلسترول بهبود می‌یابد.

با این حال، این کارشناس تغذیه خاطرنشان کرد که برای ایجاد یک ارتباط قطعی [میان مصرف زیره و این آثار مثبت] تحقیقات بیشتری لازم است.

هوپسگر گفت: «برای پشتیبانی از این ادعاها تحقیقات کافی وجود ندارد. در معدود مطالعاتی هم که چنین یافته‌هایی وجود دارد، احتمالا علاوه بر مصرف مکمل زیره، عوامل دیگری در کار بوده‌اند، مانند افزایش انگیزه یا تغییر سبک زندگی.»

