وارادات سگ و گربه حقیقت دارد؟ / سگ برفی را از سیبری می آورند تا زیر آفتاب تهران زندگی کند!

این فهرست به سرعت در فضای مجازی دست به‌دست شد و ارگان‌های مسئول هم به شرح و توضیح آن پرداختند که «سگ و گربه با ارز دولتی وارد نمی‌شود.» از طرف دیگر، با یک جست‌وجوی کوتاه می‌شود دید که بخش زیادی از بازار حیوانات خانگی در اختیار نژادهای خارجی و وارداتی است. با این حساب واردات به معنی یک کشتی پر از سگ و گربه صحت ندارد، اما ورود حیوانات به همراه مسافر، انجام می‌شود.

واردات براساس توافق تجاری

امکان واردات سگ و گربه مربوط به ارتباط تجاری بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی و شمالی است. دی‌ماه سال قبل، ایران عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و از اردیبهشت 1404توافق تجارت آزاد میان این اتحادیه و ایران وارد فاز اجرایی شد. این اتحادیه شامل 5کشور بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است و 3کشور ایران، ازبکستان و کوبا به‌عنوان ناظر در آن حضور دارند.

مرداد امسال جلسات و گفت‌وگوهایی بین نمایندگان این کشورها برگزار و در همین ‌ماه خبر واردات سگ و گربه نیز منتشر شد و پس از آن سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرده است که وقتی موافقتنامه‌های تجاری بین کشورها بسته می‌شود، نمی‌شود جلوی واردات کالای خاصی را گرفت؛ مگر اینکه شرایط ویژه‌ای مانند ممنوعیت شرعی وجود داشته باشد.

سازمان توسعه تجارت این را هم گفت که واردات ایران از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا عمدتا شامل کالاهای اساسی مثل گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت دامی، چوب، گوشت و همچنین طلاست. همزمان وزارت صمت هم اعلام کرد که این فهرست به معنی ثبت سفارش، تخصیص ارز و صدور مجوز واردات نیست و ارز وارداتی صرفاً به کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز برای حفظ تعادل بازار و توازن عرضه و تقاضا اختصاص می‌یابد. در سال‌های گذشته چندین‌بار واردات سگ و گربه و همینطور غذای آنها به داخل کشور ممنوع شده بود که پس از مدتی دوباره رفع‌ممنوعیت شد.

خزندگان و پرندگان

در فهرست مجاز واردات از کشورهای اوراسیا فقط سگ و گربه قرار ندارد. براساس این فهرست، خزندگانی مانند مار و لاک‌پشت دریایی، اسب غیرمسابقه، نهنگ، خرگوش، پرندگان شکاری، طوطی، قناری و مرغ عشق، ماهی کپور، کیلکا، قزل‌آلا، تن و تیلاپیا و همچنین نیشکر، حنا، گلبرگ خشک و تازه گل محمدی، آویشن و برگ بو، پیاز زعفران، پرتقال، روده و شکمبه حیوانات به حالت تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب نمک، خشک‌کرده یا دودی، شیرخشک شتر، لبنیات، عسل و محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارند و انواع کالاهای گوناگون دیگر هم قرار دارند.

سگ قطبی در گرمای ایران

چند نمونه از حیوانات خانگی پرمشتری از منطقه اوراسیا آمده است. سگ‌های کوچک «سیبرین هاسکی» و «سامویید» از شمال آسیا و دشت‌های سیبری در شرق روسیه وارد شده‌اند. از این حیوانات در مناطق سرد و برفی برای کشیدن سورتمه استفاده می‌شده است. در سال‌های 90شمسی، بیشتر فروشندگان ادعا می‌کردند که سگ‌ها از روسیه یا اوکراین وارد شده‌اند. بعدها انتقاد شد که این حیوانات در محیط قطبی تکامل پیدا کرده‌اند و نمی‌توانند گرمای شدید هوای ایران را حتی زیر کولر گازی تحمل کنند. حالا فروشنده‌ها می‌گویند که نروماده‌ها وارداتی هستند و توله‌های آنها که در ایران متولد شده‌اند در اقلیم گرم ایران هم قادر به زندگی هستند. حتی سگ‌های «چاو چاو» که اصالت چینی دارند هم از روسیه وارد و بعد از آن تکثیر می‌شوند.

مسافر هواپیما

انتقال حیواناتی مانند سگ و گربه با طی کردن مراحل کاری مخصوص به‌خود انجام می‌شود. دامپزشک در کشور مبدأ باید سلامت حیوان را گواهی کند. مدارک آزمایش انگل و هاری و واکسن‌ها صادر و ریزتراشه در پوست حیوان نصب شود. شناسنامه حیوان و انواع فرم‌ها باید تکمیل و واریزی‌های لازم به دامپزشکی ایران پرداخت شود. اگر مدارک ناقص باشند، حیوان هنگام ورود به ایران به قرنطینه هدایت می‌شود. طبق قوانین ایران حداکثر ۲ قلاده سگ یا گربه را می‌توان همراه مسافران هواپیما وارد ایران کرد. معمولا حمل حیوانات با اتوبوس ممنوع است و ترکیش ایر یکی از خطوط هوایی است که سگ‌های وارداتی از طریق آن جابه‌جا می‌شوند. معمولا حیوان را درون قفس مخصوص و در بخش بار قرار می‌دهند اما حیوانات کوچک را می‌توان به درون کابین هم برد. بیشتر خطوط هوایی داخلی جابه‌جایی سگ و گربه را فقط به همراه مسافر می‌پذیرند و نمی‌توان آنها را به‌تنهایی به سفر فرستاد. هزینه سفر نیز براساس وزن محاسبه می‌شود و محدودیت‌هایی درباره وزن وضع شده است که باعث می‌شود بیشتر واردکننده‌ها به‌دنبال انتقال توله و نه حیوان بالغ باشند.

منبع همشهری

