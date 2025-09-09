براساس پست ShrimpApplePro در ایکس، اطلاعات فاش‌شده از رگولاتوری چین نه‌تنها ظرفیت دقیق باتری‌ها را مشخص می‌کند، بلکه شایعات قبلی درمورد حذف خشاب سیم‌کارت فیزیکی و تأثیر آن بر فضای داخلی دستگاه را نیز تأیید می‌کند.

جالب‌ترین نکته در این گزارش، عبور ظرفیت باتری مدل پرچمدار آیفون ۱۷ پرو مکس از یک آستانه مهم است. نسخه بدون سیم‌کارت (eSIM-only) این مدل با باتری غول‌پیکر ۵ هزار و ۸۸ میلی‌آمپرساعتی به اولین آیفون تاریخ با ظرفیت باتری بیش از ۵ هزار میلی‌آمپرساعت تبدیل خواهد شد که افزایشی نزدیک به ۸ درصد را نسبت به نسل قبلی خود نشان می‌دهد.

در سوی دیگر این طیف، مدل فوق باریک آیفون ۱۷ ایر قرار دارد. همانطور که پیش‌بینی می‌شد، طراحی بسیار نازک این مدل با فداکردن بخشی از ظرفیت باتری همراه بوده و نسخه eSIM-only آن دارای باتری ۳ هزار و ۱۴۹ میلی‌آمپرساعتی خواهد بود. البته انتظار می‌رود اپل این ظرفیت کمتر را با استفاده از مودم سلولی C1 که مصرف انرژی بهینه‌ای دارد و همچنین عرضه احتمالی یک کیس باتری اختصاصی، جبران کند.

اسناد فاش‌شده همچنین نشان می‌دهد که مدل‌های ایر، پرو و پرو مکس در دو نسخه با و بدون خشاب سیم‌کارت فیزیکی عرضه خواهند شد. از آنجایی که خشاب سیم‌کارت فضای فیزیکی ارزشمندی را در داخل دستگاه اشغال می‌کند، نسخه‌هایی که دارای این قطعه هستند، ظرفیت باتری کمی پایین‌تری دارند.

ظرفیت‌های فاش‌شده برای هر مدل به شرح زیر است.

با توجه به قوانین جدید اتحادیه اروپا که اپل را ملزم به نمایش برچسب انرژی و ظرفیت باتری در صفحات محصول خود می‌کند، انتظار می‌رود تأیید رسمی این اعداد و ارقام، به‌زودی و پس از رونمایی رسمی سری آیفون ۱۷ منتشر شود.

منبع دیجیاتو

