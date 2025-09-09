خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۹ سپتامبر روز جهانی آگاهی از ناهنجاری‌های جنینی ناشی از الکل است

۹ سپتامبر روز جهانی آگاهی از ناهنجاری‌های جنینی ناشی از الکل است
کد خبر : 1683816
لینک کوتاه کپی شد.

۹ سپتامبر روز جهانی آگاهی از ناهنجاری‌های جنینی ناشی از الکل (FASD) است. این روز با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات مصرف الکل در دوران بارداری و حمایت از افرادی که با اختلالات ناشی از آن زندگی می‌کنند، نام‌گذاری شده است. انتخاب تاریخ ۹/۹ به نُه ماه بارداری اشاره دارد و یک یادآوری نمادین برای عدم مصرف الکل در طول این دوره است.

FASD چیست؟

اختلالات طیف الکل جنینی (Fetal Alcohol Spectrum Disorders - FASD) یک آسیب مغزی و جسمی مادام‌العمر است که در اثر قرار گرفتن جنین در معرض الکل در دوران بارداری ایجاد می‌شود. این اختلالات بر بخش‌های مختلف مغز و بدن تأثیر می‌گذارد و می‌تواند طیف وسیعی از مشکلات جسمی، ذهنی و رفتاری را به همراه داشته باشد. از آنجایی که هر فرد به شکل متفاوتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، این بیماری با عنوان طیف شناخته می‌شود.

علائم FASD می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

مشکلات فیزیکی: ناهنجاری‌های صورت، قد کوتاه، وزن کم، و مشکلات در اندام‌ها.

مشکلات عصبی و شناختی: ضعف در حافظه، توجه، یادگیری، مهارت‌های اجتماعی و توانایی حل مسئله.

مشکلات رفتاری و عاطفی: مشکلات در کنترل احساسات، بیش‌فعالی و بی‌قراری.

چرا این روز مهم است؟

پیشگیری: FASD قابل پیشگیری است. مهمترین پیام این روز این است که هیچ میزان ایمنی برای مصرف الکل در دوران بارداری وجود ندارد. حتی مقادیر کم الکل نیز می‌تواند به جنین آسیب برساند.

حمایت: این روز فرصتی برای حمایت از افرادی است که با FASD زندگی می‌کنند و خانواده‌های آن‌ها. با تشخیص به موقع و دریافت حمایت‌های مناسب، این افراد می‌توانند زندگی موفق‌تری داشته باشند.

آموزش: روز جهانی FASD بهانه‌ای برای اطلاع‌رسانی به جامعه، به‌ویژه زنان در سن باروری، درباره خطرات مصرف الکل و تشویق به انتخاب‌های سالم‌تر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی