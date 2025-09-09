FASD چیست؟

اختلالات طیف الکل جنینی (Fetal Alcohol Spectrum Disorders - FASD) یک آسیب مغزی و جسمی مادام‌العمر است که در اثر قرار گرفتن جنین در معرض الکل در دوران بارداری ایجاد می‌شود. این اختلالات بر بخش‌های مختلف مغز و بدن تأثیر می‌گذارد و می‌تواند طیف وسیعی از مشکلات جسمی، ذهنی و رفتاری را به همراه داشته باشد. از آنجایی که هر فرد به شکل متفاوتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، این بیماری با عنوان طیف شناخته می‌شود.

علائم FASD می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

مشکلات فیزیکی: ناهنجاری‌های صورت، قد کوتاه، وزن کم، و مشکلات در اندام‌ها.

مشکلات عصبی و شناختی: ضعف در حافظه، توجه، یادگیری، مهارت‌های اجتماعی و توانایی حل مسئله.

مشکلات رفتاری و عاطفی: مشکلات در کنترل احساسات، بیش‌فعالی و بی‌قراری.

چرا این روز مهم است؟

پیشگیری: FASD قابل پیشگیری است. مهمترین پیام این روز این است که هیچ میزان ایمنی برای مصرف الکل در دوران بارداری وجود ندارد. حتی مقادیر کم الکل نیز می‌تواند به جنین آسیب برساند.

حمایت: این روز فرصتی برای حمایت از افرادی است که با FASD زندگی می‌کنند و خانواده‌های آن‌ها. با تشخیص به موقع و دریافت حمایت‌های مناسب، این افراد می‌توانند زندگی موفق‌تری داشته باشند.

آموزش: روز جهانی FASD بهانه‌ای برای اطلاع‌رسانی به جامعه، به‌ویژه زنان در سن باروری، درباره خطرات مصرف الکل و تشویق به انتخاب‌های سالم‌تر است.

