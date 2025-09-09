۹ سپتامبر روز جهانی زیبایی است

ریشه‌ها و تاریخچه

ریشه این روز به سال ۱۹۹۵ و ابتکار بخش روسی کمیته بین‌المللی زیبایی و آرایشی (CIDESCO) برمی‌گردد. هدف از تأسیس این روز، فراتر از توجه به آرایش و مد، ترویج تبادل دانش و اطلاعات حرفه‌ای در حوزه زیبایی‌شناسی و همچنین تأکید بر اهمیت سلامت پوست و مراقبت از خود بود. از آن زمان، این روز در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است.

معنای واقعی زیبایی

روز جهانی زیبایی به ما یادآوری می‌کند که زیبایی یک مفهوم شخصی و بسیار گسترده است. این روز فرصتی برای:

پذیرش خود: جشن گرفتن ویژگی‌های منحصر به فرد هر فرد و پذیرش خود با تمام تفاوت‌ها.

زیبایی درونی: تأکید بر زیبایی‌های شخصیتی مانند مهربانی، شجاعت، هوش و همدلی که از هرگونه آرایش و ظاهر فیزیکی ارزشمندتر هستند.

سلامت و مراقبت از خود: توجه به سلامت جسمی و روانی به عنوان پایه اصلی زیبایی. این شامل مراقبت از پوست، مو و سبک زندگی سالم است.

