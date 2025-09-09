خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۹ سپتامبر روز جهانی تستر است

۹ سپتامبر روز جهانی تستر است
کد خبر : 1683805
لینک کوتاه کپی شد.

۹ سپتامبر روز جهانی تستر است، روزی که برای گرامی‌داشت نقش حیاتی تسترها در دنیای فناوری و فراتر از آن نام‌گذاری شده است. این روز نه تنها به متخصصان تست نرم‌افزار اختصاص دارد، بلکه به همه افرادی که وظیفه بررسی، ارزیابی و اطمینان از کیفیت محصولات و خدمات را بر عهده دارند، ارج می‌نهد.

چرا ۹ سپتامبر؟

انتخاب این تاریخ به یک رویداد تاریخی و جالب در دنیای کامپیوتر برمی‌گردد. در ۹ سپتامبر سال ۱۹۴۷، تیم خانم گریس هاپر (Grace Hopper)، یکی از پیشگامان برنامه‌نویسی، یک حشره (بید) را در رله یک کامپیوتر Mark II پیدا کرد که باعث ایجاد اختلال در عملکرد آن شده بود. آن‌ها این حشره را از کامپیوتر بیرون آوردند و آن را با عنوان "اولین مورد واقعی پیدا شدن یک باگ" (first actual case of bug being found) در دفترچه یادداشت پروژه ثبت کردند.

این رویداد به طور رسمی اصطلاح "باگ" (bug) برای نقص‌های فنی و "دی‌باگینگ" (debugging) برای فرآیند رفع آن‌ها را در دنیای برنامه‌نویسی رایج کرد. از آن زمان به بعد، ۹ سپتامبر به عنوان روزی برای قدردانی از کسانی که به دنبال باگ‌ها هستند و اطمینان از عملکرد صحیح سیستم‌ها را فراهم می‌کنند، شناخته شد.

نقش تسترها در دنیای امروز

امروزه، نقش تسترها بسیار فراتر از پیدا کردن یک حشره فیزیکی در کامپیوتر است. در عصر دیجیتال، که نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها جزء جدایی‌ناپذیر زندگی ما شده‌اند، تسترها تضمین می‌کنند که:

نرم‌افزارها قابل اعتماد هستند: از اپلیکیشن‌های بانکی گرفته تا بازی‌های ویدیویی، تسترها مطمئن می‌شوند که نرم‌افزارها بدون نقص و امن کار می‌کنند.

تجربه کاربری مطلوب است: آن‌ها به دنبال یافتن مشکلات مربوط به تجربه کاربری هستند تا محصول نهایی برای همه قابل استفاده و لذت‌بخش باشد.

امنیت داده‌ها حفظ می‌شود: تسترها آسیب‌پذیری‌های امنیتی را شناسایی می‌کنند تا از اطلاعات کاربران محافظت شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی