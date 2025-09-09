قیمت درهم امارات امروز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:سه شنبه ۱۸ شهریور
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
276,310
|
بالاترین قیمت روز
|
280,640
|
پایین ترین قیمت روز
|
276,210
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
230
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.92
|
نرخ بازگشایی بازار
|
280,330
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|
۱۸ شهریور
|
نرخ روز گذشته
|
280,670
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%1.58
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
4.360