قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1683751
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۱۸ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۱۸ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,976

دلار (بازار آزاد)

998,100

یورو (صرافی بانک ملی)

843,491

یورو (بازار آزاد)

1,188,000

درهم امارات

276,310

پوند انگلیس

1,369,600

لیر ترکیه

24,500

فرانک سوئیس

1,273,900

یوان چین

141,800

ین ژاپن

685,190

وون کره جنوبی

730

دلار کانادا

729,400

دلار استرالیا

666,100

دلار نیوزیلند

600,200

دلار سنگاپور

783,600

روپیه هند

11,500

روپیه پاکستان

3,569

دینار عراق

768

پوند سوریه

77

افغانی

14,960

کرون دانمارک

159,100

کرون سوئد

108,100

کرون نروژ

101,200

ریال عربستان

269,830

ریال قطر

277,900

ریال عمان

2,627,200

دینار کویت

3,317,600

دینار بحرین

2,682,200

رینگیت مالزی

239,900

بات تایلند

31,850

دلار هنگ کنگ

129,700

روبل روسیه

12,080

منات آذربایجان

593,500

درام ارمنستان

2,640

لاری گرجستان

372,900

سوم قرقیزستان

11,560

سامانی تاجیکستان

108,300

منات ترکمنستان

288,000
انتهای پیام/
