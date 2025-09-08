خبرگزاری کار ایران
تاریخ دقیق ولادت حضرت محمد (ص) در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق ولادت حضرت محمد (ص) در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
هفدهم ربیع الاول مصادف است با میلاد آخرین پیامبر عالم حضرت محمد (صلی الله علیه و آله)، روزی که در آن خاتم انبیا با قدوم مبارکش زمین را غرق در نور و محبت کرد.

تاریخ دقیق ولادت حضرت محمد (ص) در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۶/۱۹

چهارشنبه – ۱۹ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ دقیق ولادت حضرت محمد (ص) در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۳/۱۷

‫الاربعاء‬ – ۱۷ ربیع الاول ۱۴۴۷

تاریخ دقیق ولادت حضرت محمد (ص) در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۰۹-۱۰

Wednesday – 2025 September 10

مدت رسالت و زمامدارى حضرت محمد (صلی الله علیه و آله): از ۲۷ رجب سال چهلم عام الفیل (۶۱۰ میلادى)، که در سن چهل سالگى به رسالت مبعوث شده بود، تا ۲۸ صفر سال یازدهم هجرى، که رحلت فرمود، به مدت ۲۳ سال عهده‌دار امر رسالت و نبوت بود.

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله)  علاوه بر رسالت، به مدت ده سال امر زعامت و زمامدارى مسلمانان را پس از مهاجرت به مدینه طیبه برعهده داشت.

