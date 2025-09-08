آسیب‌دیدن کبد براثر مصرف زیاد الکل خبری تازه نیست، اما مطالعه‌ای تازه چرخه‌ی معیوب ناشناخته‌ای را آشکار کرده که این آسیب را تشدید می‌کند. مصرف طولانی‌مدت و مزمن الکل باعث می‌شود باکتری‌های روده راحت‌تر از این سد طبیعی فرار کنند، وارد جریان خون شوند و به کبد برسند و در آنجا آسیب‌های ناشی از الکل را عمیق‌تر و شدیدتر کنند. این یافته نشان می‌دهد اثرات الکل بر بدن فراتر از آسیب مستقیم به کبد است و مسیرهای پنهان و خطرناک دیگری نیز وجود دارند که سلامت ما را تهدید می‌کنند.

در مطالعه جدید که توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو انجام شد، نمونه‌های کبد انسان و مدل‌های حیوانی بیماری کبد مرتبط با الکل بررسی شدند. تیم تحقیقاتی دریافت که مصرف طولانی‌مدت الکل باعث اختلال در تولید پروتئین پیام‌رسانی سلولی به نام mAChR4 در روده کوچک می‌شود.

سطح پایین پروتئین مذکور مانع از تشکیل ساختارهایی به نام GAP می‌شود. مسیرهای آنتی‌ژنی مرتبط با سلول‌های جامی (GAPs)، نقش مهمی در آموزش سیستم ایمنی بدن دارند تا بتواند به میکروب‌ها، به ویژه آن‌هایی که از روده فرار کرده و به سایر بخش‌های بدن می‌روند، پاسخ مناسب بدهد. بدون این لایه‌ی حفاظتی، باکتری‌های روده می‌توانند فرار کنند و وارد ارگان‌هایی مانند کبد شوند و آسیب‌های مرتبط با مصرف الکل را تشدید کنند.

فرآیند توصیف شده چرخه‌ای دوطرفه است. محققان دریافتند که اگر عملکرد mAChR4 بازگردانده شود، GAP-ها دوباره شکل می‌گیرند، سیستم ایمنی بدن توانایی مقابله با باکتری‌های فراری روده را بازمی‌یابد و آسیب کبد کاهش می‌یابد. این کار می‌تواند با استفاده از داروهایی که مستقیماً mAChR4 را فعال می‌کنند یا با هدف قراردادن مسیرهای مرتبط که همان اثر را دارند، انجام شود.

با اینکه کاهش مصرف الکل مهم‌ترین راه برای محافظت از کبد است، این کار همیشه ساده نیست. تیم تحقیقاتی می‌گوید هدف قراردادن mAChR4 می‌تواند در شرایط دیگر هم به کاهش آسیب کبد کمک کند. این پروتئین همچنین می‌تواند نقش بزرگ‌تری در اختلالات ناشی از الکل داشته باشد. mAChR4 در بخش‌هایی از مغز که رفتارها و اعتیاد را کنترل می‌کنند نقش مهمی دارد و مشخص شده است که در مغز افرادی که دچار اختلال مصرف الکل هستند، سطح آن پایین‌تر است.

داروهایی که سطح این پروتئین را در مغز افزایش می‌دهند، هم‌اکنون در آزمایش‌های بالینی برای اسکیزوفرنی مورد بررسی هستند و ممکن است در آینده به عنوان درمان اختلالات ناشی از الکل نیز استفاده شوند.

