خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امپراتور آینده ژاپن کیست؟

امپراتور آینده ژاپن کیست؟
کد خبر : 1683299
لینک کوتاه کپی شد.

ژاپن روز شنبه با برگزاری مراسمی باشکوه در کاخ امپراتوری، جایی که بحران جانشینی در حال شکل‌گیری است، از رسیدن شاهزاده هیساهیتو به سن قانونی خبر داد.

این جوان ۱۹ ساله، برادرزاده امپراتور ناروهیتو و دومین نفر در صف امپراتور شدن پس از پدرش، در این مراسم تاجی از ابریشم سیاه و لاکی دریافت کرد که آغاز زندگی سلطنتی بزرگسالی اوست.

اگرچه امپراتور یک دختر دارد - پرنسس آیکو - اما این دختر ۲۳ ساله به دلیل قوانین جانشینی منحصراً مردانه خانواده سلطنتی، به حاشیه رانده شده است.

با اینکه سنت حکم می‌کند که فقط یک مرد می‌تواند خط امپراتوری را ادامه دهد - که طبق افسانه‌ها به ۲۶۰۰ سال پیش برمی‌گردد - نظرسنجی‌ها نشان داده‌اند که حمایت عمومی بالایی از یک زن برای تصاحب تاج و تخت وجود دارد.

نسل جدید ژاپن که نسبت به سیاست و امپراتوری بی تفاوت شده‌اند اغلب درباره اینکه یک زن می‌تواند امپراتور شود، نظر مثبت دارند.

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی