امپراتور آینده ژاپن کیست؟
ژاپن روز شنبه با برگزاری مراسمی باشکوه در کاخ امپراتوری، جایی که بحران جانشینی در حال شکلگیری است، از رسیدن شاهزاده هیساهیتو به سن قانونی خبر داد.
این جوان ۱۹ ساله، برادرزاده امپراتور ناروهیتو و دومین نفر در صف امپراتور شدن پس از پدرش، در این مراسم تاجی از ابریشم سیاه و لاکی دریافت کرد که آغاز زندگی سلطنتی بزرگسالی اوست.
اگرچه امپراتور یک دختر دارد - پرنسس آیکو - اما این دختر ۲۳ ساله به دلیل قوانین جانشینی منحصراً مردانه خانواده سلطنتی، به حاشیه رانده شده است.
با اینکه سنت حکم میکند که فقط یک مرد میتواند خط امپراتوری را ادامه دهد - که طبق افسانهها به ۲۶۰۰ سال پیش برمیگردد - نظرسنجیها نشان دادهاند که حمایت عمومی بالایی از یک زن برای تصاحب تاج و تخت وجود دارد.
نسل جدید ژاپن که نسبت به سیاست و امپراتوری بی تفاوت شدهاند اغلب درباره اینکه یک زن میتواند امپراتور شود، نظر مثبت دارند.