قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۱۷ شهریور
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
280,670
|
بالاترین قیمت روز
|
282,030
|
پایین ترین قیمت روز
|
279,740
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
820
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.29
|
نرخ بازگشایی بازار
|
280,560
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|
۱۷ شهریور
|
نرخ روز گذشته
|
281,390
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.26
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
720