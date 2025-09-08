خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1683251
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱۷ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱۷ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,636

دلار (بازار آزاد)

1,025,100

یورو (صرافی بانک ملی)

843,434

یورو (بازار آزاد)

1,203,900

درهم امارات

280,670

پوند انگلیس

1,387,100

لیر ترکیه

24,900

فرانک سوئیس

1,286,300

یوان چین

144,000

ین ژاپن

696,960

وون کره جنوبی

740

دلار کانادا

741,200

دلار استرالیا

672,900

دلار نیوزیلند

604,700

دلار سنگاپور

796,600

روپیه هند

11,650

روپیه پاکستان

3,626

دینار عراق

780

پوند سوریه

79

افغانی

14,970

کرون دانمارک

161,200

کرون سوئد

109,600

کرون نروژ

102,500

ریال عربستان

274,070

ریال قطر

282,300

ریال عمان

2,668,700

دینار کویت

3,367,900

دینار بحرین

2,725,400

رینگیت مالزی

243,300

بات تایلند

31,950

دلار هنگ کنگ

131,700

روبل روسیه

12,510

منات آذربایجان

601,200

درام ارمنستان

2,680

لاری گرجستان

378,900

سوم قرقیزستان

11,750

سامانی تاجیکستان

109,900

منات ترکمنستان

292,700
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی