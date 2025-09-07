فصل جدید «دنون لبنی پارس» در مسیر توسعه

شرکت «دنون لبنی پارس» با ثمره سال‌ها تلاش مستمر در بهره‌گیری از تخصص داخلی، توسعه زیرساخت‌های تولید و تعهد جدی به کیفیت و سلامت، با اعلام رسمی استقلال، گامی بلند را در راستای خودکفایی برداشت.

شرکت دنون لبنی پارس در سال ۱۳۸۶، در ایران تأسیس شد و از همان ابتدا با همکاری یکی از شرکت‌های بزرگ لبنی ایران تولید محصولات دسر قاشقی «دنت» را آغاز کرد.

در طول این سال‌ها، دنون لبنی پارس تلاش نموده محصولات باکیفیت را در سبد تغذیه خانواده‌های ایرانی همراه با افزایش کارآفرینی و ایفای نقش در صنعت و اقتصاد کشور وارد کند.

حالا خانواده بزرگ دنون لبنی پارس با بهره‌گیری از تجربه سال‌ها فعالیت مستمر در صنعت لبنیات ایران و بهره بردن از مجرب‌ترین متخصصین و تکیه بر منابع داخلی، به استقلال کامل در مدیریت دریافت شیر، تصفیه فاضلاب و تأمین تأسیسات خود دست یافته است.

این خودکفایی زیرساختی، تضمین پایداری تولید را فراهم نموده و هم‌زمان، پیاده‌سازی سیستم‌های مدرن تصفیه فاضلاب نشان از مسئولیت‌پذیری عمیق دنون در قبال محیط ‌زیست دارد؛ فعالیت‌هایی که با اجرای پروژه‌های کاهش مصرف انرژی و مدیریت پسماندهای صنعتی منجر به کاهش ردپای کربنی و حمایت از توسعه پایدار می‌گردد.

حمایت از دامداران و تأمین‌کنندگان داخلی تا سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای بهبود مستمر فرآیندها و ارائه محصولات متنوع‌تر، تعهد دنون لبنی پارس نسبت به مردم ایران‌زمین است؛ تعهدی که سبب شده این شرکت همواره پیش‌‌گام نوآوری در صنعت لبنیات ایران باشد و به‌عنوان الگویی برای سایر فعالان بخش خصوصی مطرح گردد.

امروز محصولات دنون تحت برند «دنت»، به واسطه‌ کیفیت خود در سطح جهان و بهره‌گیری از فناوری و تجربه روز جهان و نیز رعایت استانداردهای بین‌المللی، به محبوبیت و سهم بازار قابل‌توجهی در ایران دست یافته‌اند و نماد لحظات لذت‌بخش و سلامت ایرانیان شده‌اند.

کارخانه تمام‌اتوماتیک دنون با ظرفیت بالا و بهره‌گیری از نیروی کار متخصص و متعهد ایرانی،‌ فرایند تولید محصولات خود را از مزرعه تا بسته‌بندی با کنترل دقیق و بالاترین کیفیت انجام می‌هد.

در پایان باید بگوییم، این گام تنها آغاز راه است و چشم‌انداز دنون لبنی پارس در سال‌های آینده، گسترش خطوط نوآورانه، توسعه بازار با محصولات جدید و خلق فرصت‌های شغلی بیشتر است.

آدرس وب‌سایت دنون لبنی پارس: https://danone.ir/

