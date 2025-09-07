شایعه یا حقیقتی علمی؟ آیا در انجیری که می خورید، زنبور مرده وجود دارد؟

شاید شما هم این باور قدیمی را شنیده اید که هر انجیری که می خورید، حداقل یک زنبور مرده در داخل خود دارد. این ادعا که می تواند برای بسیاری ناخوشایند باشد، سال هاست که دهان به دهان می چرخد. اما حقیقت علمی پشت این شایعه چیست؟ آیا واقعاً این میوه شیرین و مغذی، گورستان زنبورها است؟

رابطه همزیستی شگفت انگیز: انجیر و زنبور بلاستوفاگا

واقعیت این است که رابطه بین انجیر و یک گونه خاص از زنبورها به نام «بلاستوفاگا» (Blastophaga psenes) یک همزیستی فوق العاده و حیاتی است. انجیر از نظر گیاه شناسی، یک گل وارونه است که گل های آن داخل یک غلاف بسته شده قرار دارند. این ساختار منحصر به فرد باعث می شود که باد یا حشرات معمولی نتوانند آن را گرده افشانی کنند. اینجاست که زنبور بلاستوفاگا وارد صحنه می شود.

زنبور ماده برای تخم گذاری وارد دهانه بسیار کوچک انجیر نر می شود. در حین ورود، بال ها و شاخک های او اغلب شکسته می شوند و زنبور عملاً توانایی پرواز مجدد را از دست می دهد. پس از تخم گذاری و پخش کردن گرده هایی که از انجیرهای دیگر به همراه آورده، زنبور ماده در داخل انجیر می میرد.

اما داستان به همین جا ختم نمی شود. نوزادان زنبور در داخل انجیر رشد کرده، بالغ می شوند و زنبورهای نر بدون بال، سوراخی برای خروج زنبورهای ماده ایجاد می کنند. زنبورهای ماده از این سوراخ خارج شده، گرده ها را به انجیرهای دیگر منتقل کرده و این چرخه حیات ادامه می یابد.