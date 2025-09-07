غذاهایی که هیتلر برای رفع یبوست و نفخ استفاده می کرد

در کتاب «غذای دیکتاتورها؛ راهنمایی بد برای سرگرم کردن ستمکاران» به قلم «ویکتوریا کلارک» و «ملیسا اسکات» به غذای محبوب برخی از دیکتاتورها اشاره شده است. همچنین در این میان یک نویسنده لهستانی دست به‌کار جالبی زده است. او در مدت ۴سال کار مطالعه و پژوهش در زمینه سبک غذایی برخی سیاستمداران را به‌طور جدی دنبال کرده و دست آخر کتابی با عنوان «یک دیکتاتور چه می‌خورد؟» منتشر کرده است.

«آدولف هیتلر» دیکتاتور بزرگ آلمانی که اتفاقات عظیمی در جهان رقم زد، گیاه‌خوار، ضدالکل و غیرسیگاری بود. او تا آخر عمر خود فقط پوره سیب‌زمینی و سوپ می‌خورد. برخی می‌گویند این گیاه‌خواری او به ایدئولوژی این مرد برمی‌گردد. برخی هم می‌گویند احتمالاً هیتلر به‌دلیل ابتلا به نفخ مزمن و یبوست ترجیح داده بود تا فقط رژیم غذایی گیاه‌خواری را دنبال کند. نکته‌ای جالب در سرو غذای این سیاستمدار وجود داشت که باید ۱۵نفر پیش از او غذایش را تست کرده و به‌عبارتی پیش‌مرگ او می‌شدند. اگر هیچ‌یک در طول ۴۵دقیقه نقش بر زمین نمی‌شدند، آن غذا برای هیتلر سرو می‌شد.

سیب زمینی درمانی برای رفع یبوست

اگر چیپس یا سیب زمینی سرخ کرده را در نظر نگیریم، این سبزی نشاسته‌ای یعنی سیب‌زمینی به خودی خود ماده ای مغذی است و حاوی مقادیر شگفت انگیزی از ویتامین به علاوه ۳ گرم فیبر است. پوست آن را نیز استفاده کنید تا همه فیبر آن را دریافت کنید.

یک سیب زمینی بدون پوست چند گرم فیبر ارائه می‌دهد، اما خوردن پوست با سیب زمینی یک گرم دیگر فیبر به آن اضافه می‌کند. این موضوع می‌تواند به شما کمک به مقدار توصیه شده فیبر خود (۲۵ تا ۳۸ گرم در روز) برسید. به طور خلاصه، زمانی که سیب زمینی با پوست و سایر غذاهای حاوی فیبر مانند سبزیجات، میوه ها، حبوبات و غلات کامل مصرف می‌کنید ممکن است کمتر دچار یبوست شوید.

از طرفی اگر احساس می‌کنید کمی دچار یبوست شده‌اید، یک خوردنی کم‌کالری خاص وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند نفخ را برطرف کنید: کدو سبز. هرچند به جز کدو سبز، سبزیجات محبوبی مانند ذرت و قارچ نیز وجود دارند که آبرسانند و منابع خوبی از فیبر به شمار می‌روند اما احتمال اینکه این ماده غذایی، معده‌های حساسی را که به بیماری‌های دستگاه گوارش مانند سندرم روده تحریک‌پذیر مبتلا هستند، آزار دهد از همه کمتر است.

