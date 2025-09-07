نکات مهم برای تهیه کوبیده مرغ

کباب مرغ یکی از انواع کباب‌های خوشمزه و پرطرفدار ایرانی است که به عنوان یک غذای خانگی شناخته می‌شود. این کباب خوشمزه همان کباب کوبیده معروف ایرانی است فقط به جای گوشت قرمز از گوشت مرغ استفاده می‌شود.

کباب کوبیده مرغ یک انتخاب مناسب برای افرادی است که نمی توانند گوشت قرمز مصرف کنند. شما می‌توانید طرز تهیه کباب مرغ را در بخش از آشپزخانه نمناک بخوانید.

مواد لازم کوبیده مرغ برای ۵ نفر

مرغ ۵۰۰ گرم

پیاز ۱ عدد بزرگ

زعفران دم کرده ۵ قاشق غذاخوری

کره ۲۵ گرم

نمک و فلفل سیاه به میزان لازم

پاپریکا ۱/۲ قاشق چایخوری

زردچوبه ۱/۲ قاشق چایخوری

طرز تهیه کباب مرغ سیخی

مرحله اول :

برای آماده‌سازی کباب مرغ سیخی ابتدا یک عدد ران و سینه را فیله کنید استخوان‌های آن را نیز سوا کنید.

مرحله دوم :

مرغ‌های خرد شده را دوبار چرخ کنید. این کار برای انسجام بهتر مواد در دستور کوبیده مرغ قرار گرفته است.

مرحله سوم :

در ادامه طرز تهیه کباب مرغ یک عدد پیاز را پوست بگیرید و آن را شسته با کمک یک رنده ریز آن را رنده کنید و در یک صافی قرار دهید تا آب آن را به طور کامل گرفته شود.

مرحله چهارم :

ادویه ها که شامل(نمک، فلفل سیاه، پاپریکا زردچوبه، در صورت دلخواه پودر سیر) را به مرغ چرخ شده اضافه کنید و شروع کنید به ورز دادن تا ادویه ها کاملا به خورد مواد برود. شما می‌توانید پس از یک بار چرخ کردن مرغ ادویه ها را به مرغ اضافه کرده و ورزد دهید و دوبار چرخ کنید تا کاملا ادویه ها به خورد مواد بروند. این کاملا کاری سلیقه ای می‌باشد. ادویه ها نیز کاملا ذائقه ای می‌باشد شما می‌توانید از ادویه‌های دیگری نیز اضافه کنید.

مرحله پنجم :

حدود ۲ قاشق غذاخوری زعفران را که از قبل با یخ دم کرده اید را به مرغ اضافه کنید و شروع به ورز دادن بکنید تا کاملا رنگ مرغ عوض شود و رنگ زعفران را به خود جذب کند.

مرحله ششم :

بعد از اینکه پیاز آب گرفته شده را به مرغ اضافه کردید و حدود ۱۰ دقیقه مدام ورز دهید.

مرحله هفتم :

مرغ ورز داده شده را به وسط ظرف بیاورید و روی آن سلفون بکشید و حدود ۳ ساعت در یخچال قرار دهید تا مواد خودشان را بگیرند.

مرحله هشتم :

پس از گذشت ۳ ساعت مرغ را از یخچال خارج کنید و کمی ورز دهید.

مرحله نهم :

در این مرحله شما می‌توانید سه کار را انجام دهید.

اولی همان شیوه متداول تهیه کباب کوبیده می‌باشد که با مرغ را به سیخ بزنید و روی زغال آن را بپزید.

دوم این که مواد را به سیخ‌های چوبی بکشید و در تابه ای که ته آن را روغن ریخته اید بپزید و سرخ کنید.

در روش سوم باید در تابه مناسب و نسوز روغن بریزید سپس تمامی مواد را کف تابه پهن کنید. و برش‌های عمودی روی آن ایجاد کنید سپس با کفگیر روی آن شیارهای باریکی بزنید تا فرم کباب کوبیده به خود بگیرد.

مرحله دهم :

مقداری از گوشت را بردارید و با دست کمی آن را بازی دهید تا ترک‌های آن از بین برود سپس مرغ ها را به سیخ‌های چوبی بکشید.

مرحله یازدهم :

با فشار دادن شست و انگشت اشاره سعی کنید مانند کباب کوبیده شیارهای مناسبی روی کباب ایجاد کنید.

مرحله دوازدهم :

یک قاشق غذا خوری روغن را با کمی از کره را در تابه نسوز دو طرف بریزید و بگذارید تا تابه داغ شود.

مرحله سیزدهم :

حال کوبیده‌های به سیخ کشیده شده را در تابه قرار دهید و حرارت گاز را متوسط کنید تا یک سمت کباب ها کمی سرخ شود و تغییر رنگ دهد.

مرحله چهاردهم :

پس از این که مقدار یک سمت کباب پخت در یک ظرف کمی زعفران را با کره آب شده ترکیب کنید و با کمک یک برس روی مرغ بزنید تا مرغ رنگ و طعم زعفران و کره را به خود جذب کند. چندین بار این کار را تا پخت کامل کوبیده ها در تابه تکرار کنید تا کباب‌های خوش رنگ و مزه ای داشت باشید.

مرحله نهایی :

شما می‌توانید این غذای لذیذ و رستورانی را همراه با گوجه و فلفل کبابی و ریحان سرو کنید.

نکات مهم طرز تهیه کوبیده مرغ

شما می‌توانید ۲ حبه سیر رنده شده نیز به مواد کوبیده مرغ اضافه کنید.

برخی افراد از آویشن و تخم گشنیز در تهیه کوبیده مرغ استفاده می‌کنند.

شما می‌توانید فقط از سینه مرغ برای تهیه این غذا استفاده کنید.

چرخ کردن پیاز با مرغ سلیقه ای می‌باشد.

اگر می‌خواهید کباب را روی زغال تهیه کنید بهتر است اندکی دنبه به آن اضافه کنید.