تاریخ دقیق روز وقف در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز وقف در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۶/۱۸

سه شنبه – ۱۸ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز وقف در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۳/۱۶

الثلاثاء – ۱۶ ربیع الاول ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز وقف در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۰۹-۰۹

Tuesday – 2025 September 9

سابقه نامگذاری یک روز در سال با نام وقف به سال‌های اولیه انقلاب برمی‌گردد که نمایندگان امام خمینی (ره) در سازمان اوقاف و امور خیریه دهه آخر صفر را به نام «دهه وقف» نامیدند.

وقف یکی از برترین مصادیق احسان و نیکوکاری است که در ساماندهی زندگی فردی و اجتماعی، نقش فراوانی دارد. این سنت حسنه که از پیامبر و ائمه(ع) برای ما به یادگار مانده است، از عوامل اثرگذار شکوفایی تمدن و پیشرفت در عرصه های گوناگون جوامع اسلامی به شمار می رود. از این رو، وقف می تواند در جنبه های گوناگون حیات اجتماعی و فردی انسان، مانند فرهنگ، اقتصاد و دیگر عرصه ها، نقش سازنده ای داشته باشد.

وقف اگرچه یک نهاد بشری و همزاد انسان است و سابقه آن به لحاظ وجود حسّ خیرخواهی و نوع دوستی در ذات انسان به درازای تاریخ زندگی و قدمت بشر است، ولی «وقف اسلامی» در قالب جدید خود که توأم با تنوع، پایداری، هدفمندی و آرمانگرایی دینی است توسط پیامبر گرامی‌اسلام پایه‌گذاری شده است. روزی که مخیریق یهودی بدون آن که مسلمان شود اموال خود را به پیامبر اسلام هبه کرد و پیامبر اکرم (ص) بعد از کشته شدن مخیریق اموال او و حیطان سبعه را در قالب صدقه جاریه در خدمت نیازمندان قرار داد‌، هسته اولیه «وقف اسلامی» تشکیل شد و پیامبر اکرم (ص) در تاریخ اسلام به عنوان اولین واقف به شمار آمد.

حضرت علی (ع) در وقف‌نامه خود که حاوی نکات بسیار مهمی‌است از آن جمله اینکه این اموال نباید به کسی بخشیده شود و یا به ارث برده شود و یا فروخته شود و همه این امور در موقوفات ممنوع است پایه گذار شیوه وقفنامه نویسی است. در این وقفنامه فرزندش امام حسن مجتبی (ع) را متولی موقوفات خود قرار داده است.

انتهای پیام/