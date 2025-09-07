ورود پرچمدار پرهیاهو گوگل به ایران/ سری پیکسل ۱۰ وارد بازار کشور شد

گوشی‌های پرچمدار پیکسل ۱۰ گوگل مدت کوتاهی پس از رونمایی جهانی، وارد بازار ایران شدند. قیمت این سری از ۹۵ میلیون تومان برای مدل عادی آغاز می‌شود. مدل‌های پیکسل ۱۰ پرو و پیکسل ۱۰ پرو XL به ترتیب با قیمت‌های تقریبی ۱۳۰ و ۱۳۳ میلیون تومان عرضه می‌شوند. این گوشی‌ها با حباب قیمتی همراه هستند و نوسانات نرخ ارز وضعیت آینده را نامشخص می‌کند.

تمامی مدل‌های سری پیکسل ۱۰ نمایشگر ۱۲۰ هرتزی OLED دارند و به هوش مصنوعی مجهز هستند. این گوشی‌ها از تراشه‌ی ۳ نانومتری و قدرتمند تنسور G5 بهره می‌برند. ظرفیت باتری در این سری بین ۴۸۷۰ تا ۵۲۰۰ میلی‌آمپرساعت متغیر است

منبع زومیت

