خرید اشتراک ارزان اسپاتیفای برای ایرانی‌ها سخت‌تر شد
طبق گزارش برخی کاربران، شرایط خرید اشتراک ارزان اسپاتیفای و یوتیوب برای ایرانی‌ها سخت‌تر شده است.

روایت کاربران در ایکس نشان می‌دهد که اسپاتیفای با به‌روزرسانی قوانین و شرایط استفاده‌ی خود، تغییراتی را اعمال کرده است که می‌تواند دسترسی کاربران ایرانی به سرویس‌های اشتراکی‌اش را دشوارتر کند.

بر اساس بیانیه‌ی اسپاتیفای، از ۲۶ سپتامبر (۴ مهر)، کاربران تنها می‌توانند از نسخه‌ای از سرویس اسپاتیفای استفاده کنند که مربوط به کشور محل زندگی آن‌ها باشد.

تغییر سیاست‌های اسپاتیفای برای بسیاری از کاربران ایرانی خبر ناخوشایندی محسوب می‌شود؛ چراکه به‌دلیل محدودیت‌های مالی و تحریم‌ها، عده‌ی زیادی از کاربران از روش‌هایی مانند استفاده از وی‌پی‌انِ کشورهایی که اشتراک اسپاتیفای در آن‌ها ارزان‌تر است، استفاده می‌کردند.

با قوانین جدید، اسپاتیفای به‌صورت دقیق‌تری محل صدور فاکتور و محل اتصال وی‌پی‌ان کاربر را بررسی می‌کند و در صورت عدم تطابق، اشتراک را مسدود خواهد کرد. کاربران می‌گویند، این حساسیت بالا در یوتیوب نیز اعمال شده است و شرایط مشابهی وجود دارد.

اقدام اسپاتیفای و یوتیوب می‌تواند دسترسی هزاران کاربر ایرانی به این پلتفرم‌های محبوب را با چالش جدی مواجه کند و کاربران را مجبور به پرداخت هزینه‌ی بسیار بالاتر برای خرید اشتراک کند.

پیش‌تر استفاده از اشتراک ارزان‌قیمت، یکی از معدود راه‌های قانونی برای دسترسی به محتوای موسیقی بین‌المللی با قیمتی مقرون‌به‌صرفه بود.

منبع زومیت
