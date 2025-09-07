ایلان ماسک اولین تریلیونر جهان

در صورتی که ایلان ماسک بتواند به اهداف بلند شرکتی دست یابد، طبق برنامه جدید پرداختی که تسلا در روز جمعه منتشر کرد، می‌تواند تبدیل به اولین تریلیونر جهان شود.

پاداش ماسک تحت این طرح به صورت سهام تسلا خواهد بود.

بر اساس بیانیه منتشر شده توسط تسلا، برای دستیابی به آن ارزش خالص سیزده رقمی بی‌سابقه، مدیرعامل تسلا باید ارزش بازار شرکت را در دهه آینده به شدت افزایش دهد.

او همچنین باید ده سال دیگر در شرکت بماند تا بتواند کل مبلغ تعیین شده در بسته پیشنهادی را به دست آورد.

در نامه‌ای از رابین دنهولم و کاتلین ویلسون تامپسون، اعضای هیئت مدیره تسلا، به سهامداران آمده است: «حفظ و تشویق ایلان برای دستیابی تسلا به این اهداف و تبدیل شدن به با ارزش ترین شرکت تاریخ، اساسی است.

این پیشنهاد همچنان باید توسط سهامداران تایید شود. احتمالاً رأی گیری در مجمع سالانه سهامداران در ۶ نوامبر برگزار می شود.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/